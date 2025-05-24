Прикрыл своих птенцов: удар РФ по Киеву убил аиста, который обгорел от взрыва (видео)

Во время удара ВС РФ по Киеву пострадало гнездо аистов в Обуховском районе. Местные жители нашли самку, которая погибла, закрывая своим телом четырех детенышей. На видео из соцсетей показали аистят, аиста-отца, который выжил, и аиста-мать, которую похоронили в кустах.

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Сообщение о пострадавшем гнезде аистов появилось в сети вечером 23 мая. Администратор паблика Марина Кочкина рассказала о птице, которая погибла, закрыв собой гнездо. К сообщению прикреплено несколько видео. На одном из них женщина поднимает тельце аиста и говорит, что оно обгорело из-за взрыва во время удара РФ. Затем тельце осторожно относят в сторону и прячут под кустом. Другое видео — четверо аистят, спасенные благодаря матери, которая "закрыла их крыльями", написала автор сообщения. Видим, что птенцы обгорели, имеют ранения, но шевелятся и кричат. Третья запись — взрослый аист, которому местная жительница дала целую миску корма и отошла в сторону, чтобы посмотреть, что он ест. В заметке и указано, что это аист-отец, которому посчастливилось выжить.

"Заботливая птица из последних сил накрыла своим телом четырех аистят. Возможно это и спасло им жизнь. Малышей сняли со столба. Их маму похоронили", — отметила Марина.

Женщина объяснила, что аистят взяла под опеку местная жительница Светлана. Она сняла их с гнезда, отвезла в реабилитационный центр. В центре птиц осмотрели, оказали помощь, но оставить не смогли из-за нехватки места. Светлана решила выходить пострадавших и также будет кормить самца, который время от времени залетает в огород, говорится в заметке.

"В планах выпускать подрастающих малышей на общение к отцу, но пока об этом говорить рано, малым надо пережить стресс и набраться сил. Ежедневно аистята нуждаются в суточной дозе питания в 700 граммов. Необходимо покупать куриные шейки, рыбу, потроха", — сообщила администратор паблика.

Ночной обстрел Киева — детали

Отметим, Киев две ночи подряд страдает от массированных ударов российских дронов-камикадзе "Шахед" и ракет. Обстрел ВС РФ, от которого погиб аист, произошел, вероятно, в ночь на 23 мая. Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО над столицей, а воздушная атака продолжалась более шести часов. Согласно данным Воздушных сил, россияне запустили по украинцам 175 беспилотников, которые атаковали девять областей на севере, в центре и на западе.

В ночь на 24 мая состоялся еще один обстрел ВС РФ, во время которого враг применил 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 дронов различных типов. Взрывы раздавались в нескольких районах Киева, сообщили в КГВА: пострадали 15 человек, начался пожар в девятиэтажке. Средства ПВО сбили шесть российских ракет и обезвредили различными способами суммарно 245 дронов.

Напоминаем, группа Ziferblat, которая как раз вернулась с Евровидения-2025, рассказала о том, как попала под обстрел ВС РФ в ночь на 24 мая.