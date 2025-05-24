Прикрила своїх пташенят: удар РФ по Києву убив лелеку, яка обгоріла від вибуху (відео)

Під час удару ЗС РФ по Києву постраждало гніздо лелек в Обухівському районі. Місцеві жителі відшукали матір-лелеку, яка загинула, закриваючи своїм тілом чотирьох дитинчат. На відео з соцмереж показали лелеченят, лелеку-батька, який вижив, та лелеку-матір, яку поховали в кущах.

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Допис про постраждале гніздо лелек з'явився у мережі увечері 23 травня. Адміністраторка пабліку Марина Кочкина розповіла про птаху, яка загинула, закривши собою гніздо. До повідомлення прикріплено кілька відео. На одному з них жінка підіймає тільце лелеки й говорить, що воно обгоріло через вибух під час удару РФ. Потім тільце обережно відносять у бік та ховають під кущем. Інше відео — четверо лелеченят, які врятувались завдяки матері, яка "закрила їх крилами", написала авторка допису. Бачимо, що пташенята обгоріли, мають поранення, але ворушаться та кричать. Третій запис — дорослий лелека, якому місцева жителька дала цілу миску корму і відійшла у бік, щоб подивитись, які він їсть. У дописі і вказано, що це лелека-батько, якому пощастило вижити.

"Турботлива птаха з останніх сил накрила своїм тілом чотирьох лелеченят. Можливо це й урятувало їм життя. Малюків зняли зі стовпа. Їхню маму поховали", — зауважила Марина.

Жінка пояснила, що лелеченят взяла під опіку місцева жителька Світлана. Вона зняла їх з гнізда, відвезла до реабілітаційного центру. У центрі птахів оглянули, надали допомогу, але залишити не змогли через брак місця. Світлана вирішила виходити постраждалих і також годуватиме їхнього батька, який час від часу залітає на город, ідеться у дописі.

"У планах випускати підростаючу малечу на спілкування до батька, але поки про це говорити зарано, малим треба пережити стрес і набратися сил. Щодня лелеченята потребують добової дози харчування у 700 грамів. Необхідно купляти курячі шийки, рибу, тельбухи", — повідомила адміністраторка пабліку.

Нічний обстріл Києва — деталі

Зазначимо, Київ дві ночі поспіль потерпає від масованих ударів російських дронів-камікадзе "Шахед" та ракет. Обстріл ЗС РФ, від якого загинула лелека, стався, ймовірно, в ніч на 23 травня. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО над столицею, а повітряна атака тривала понад шість годин. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни запустили по українцях 175 безпілотників, які атакували дев'ять областей на півночі, в центрі та на заході.

В ніч на 24 травня відбулась ще один обстріл ЗС РФ, під час якого ворог застосував 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 дронів різних типів. Вибухи лунали у кількох районах Києва, повідомили у КМВА: постраждало 15 людей, почалась пожежа у дев'ятиповерхівці. Засоби ППО збили шість російських ракет та знешкодили різними способами сумарно 245 дронів.

Нагадуємо, гурт Ziferblat, який саме повернувся з Євробачення-2025, розповів про те, як потрапив під обстріл ЗС РФ в ніч на 24 травня.