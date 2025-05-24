"Змусили лягти": Ziferblat потрапив під атаку дронів після концерту в Києві (фото, відео)

Гурт Ziferblat, який цього року представляв Україну на конкурсі "Євробачення-2025", дав перший після повернення до Києва концерт. Однак колектив опинився під атакою російських дронів.

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Про це виконавці повідомили у своїх соцмережах.

У дописі гурту йдеться, що це був перший концерт колективу після повернення зі Швейцарії, де вони виступали на конкурсі "Євробачення-2025". Однак відразу після концерту, члени команди почули ворожий дрон.

Пізніше соліст гурту Даниїл Лещинський розповів, що після концерту в столиці "мала бути невелика зустріч з нашими слухачами", однак тоді почалася повітряна тривога, бо "Шахед" літав поруч.

"Я про це сказав і дуже сильно попросив покинути територію, бо це небезпечно. Було б жахливо, якби останнім спогадом була наша зустріч і не дай Боже з нами щось сталося. Дуже прошу й закликаю не нехтувати повітряними тривогами", — написав виконавець.

За словами співака, він намагався докричатися до "вас з усіх сил не просто так". Він відзначає, що наразі "ми живемо в ситуації, коли РФ робить все, що їй заманеться".

"Слава Богу, що всі живі й здорові", — додав Лещинський.

Раніше стало відомо, що лідер гурту міг не поїхати на "Євробачення". Перед виїздом у Швейцарію йому діагностували хронічний ларингіт, під час якого йому заборонили співати.

Згодом повідомлялося, що гурт Ziferblat повернувся до України після "Євробачення". На вокзалі у Києві хлопців зустрічали шанувальники, які аплодували та фотографувались з ними.