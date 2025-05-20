"Мені заборонили співати": лідер гурту Ziferblat розповів, що міг не поїхати на "Євробачення"

Лідер гурту Ziferblat Даниїл Лещинський мав ризик не поїхати на "Євробачення-2025" через хворобу. Перед виїздом у Швейцарію йому діагностували хронічний ларингіт, під час якого йому заборонили співати.

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Про це Ziferblat повідомили у своєму Telegram-каналі.

"Перед виїздом до Швейцарії я отримав підтвердження того, чого боявся найбільше — хронічний ларингіт. Мені було заборонено співати взагалі. А коли це почалося (на пре-паті, чи взагалі раніше) — поки що невідомо. Ми з лікаркою намагалися форсувати події будь-якими методами", — йдеться у дописі.

Даниїл Лещинський додав, що не може тримати в собі емоції повʼязані з "Євробаченням-2025", а також сказав, що пишається командою, яка брала участь в підготовці.

"Те, що ми разом пережили — це величезний труд та сила волі. І я завжди буду вдячний за це", — зазначив лідер гурту.

Ziferblat на Євробаченні-2025

В український гурт Ziferblat входять брати-близнюки Даниїл (вокал) та Валентин (гітара) Лещинські, а також барабанник Федір Ходаков. Музиканти з Києва офіційно заснували гурт у 2015 році. Їхня конкурсна пісня Bird of Pray написана українською та англійською мовами. Автор пісні Валентин Лещинський описує її як "художню відповідь" на війну в Україні, зосереджену на темах втрати, надії та віри. Пісня здобула перемогу у національному відборі, отримавши найвищі оцінки як від журі, так і від глядачів.

Гурт не лише представляє Україну на музичному конкурсі, але й використовує цю платформу для привернення уваги до ситуації в країні.

Нагадаємо, що Австрія перемогла на Євробаченні-2025. Гурт Ziferblat зайняв 9 місце.

20 травня Ziferblat повернувся із "Євробачення" до Києва. На вокзалі хлопців зустрічали шанувальники, які аплодували та фотографувались з ними.