"Мне запретили петь": лидер группы Ziferblat рассказал, что мог не поехать на "Евровидение"

Лидер группы Ziferblat Даниил Лещинский имел риск не поехать на "Евровидение-2025" из-за болезни. Перед выездом в Швейцарию ему диагностировали хронический ларингит, во время которого ему запретили петь.

Related video

Об этом Ziferblat сообщили в своем Telegram-канале.

"Перед выездом в Швейцарию я получил подтверждение того, чего боялся больше всего — хронический ларингит. Мне было запрещено петь вообще. А когда это началось (на пре-пати, или вообще раньше) — пока неизвестно. Мы с врачом пытались форсировать события любыми методами", — говорится в заметке.

Даниил Лещинский добавил, что не может держать в себе эмоции связанные с "Евровидением-2025", а также сказал, что гордится командой, которая участвовала в подготовке.

"То, что мы вместе пережили — это огромный труд и сила воли. И я всегда буду благодарен за это", — отметил лидер группы.

Ziferblat на Евровидении-2025

В украинскую группу Ziferblat входят братья-близнецы Даниил (вокал) и Валентин (гитара) Лещинские, а также барабанщик Федор Ходаков. Музыканты из Киева официально основали группу в 2015 году. Их конкурсная песня Bird of Pray написана на украинском и английском языках. Автор песни Валентин Лещинский описывает ее как "художественный ответ" на войну в Украине, сосредоточенный на темах потери, надежды и веры. Песня одержала победу в национальном отборе, получив самые высокие оценки как от жюри, так и от зрителей

Группа не только представляет Украину на музыкальном конкурсе, но и использует эту платформу для привлечения внимания к ситуации в стране.

Напомним, что Австрия победила на Евровидении-2025. Группа Ziferblat заняла 9 место.

20 мая Ziferblat вернулся с "Евровидения" в Киев. На вокзале в Киеве ребят встречали поклонники, которые аплодировали и фотографировались с ними.