"Это самый прикольный момент": Ziferblat вернулся в Украину после Евровидения

Группа Ziferblat, которая представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2025" в швейцарском городе Базель, вернулась в Киев.

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Об этом пишет Общественное.

"Конечно уставшие, но это незаурядное событие для каждого музыканта участвовать на Евровидении", — пояснил журналистам вокалист группы Даниил Лещинский.

На вокзале в Киеве ребят встречали поклонники, которые аплодировали и фотографировались с ними.

Фаны встретили Ziferblat в Киеве Фото: Суспільне

"Общение с другими участниками — это самый прикольный момент. Очень подружились с представителями Португалии, Литвы и Латвии", — сказал гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский.

Отметим, что группа Ziferblat с песней Bird of Pray заняла 9-е место в финале конкурса среди 26 участников. Украинцы в целом получили 218 баллов:

60 баллов от национального жюри других государств;

158 баллов — от зрителей.

Напомним, Австрия победила на Евровидении-2025.

Фокус также писал о том, что Ziferblat выкрикнул лозунг в финале Евровидения-2025.