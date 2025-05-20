"Це найприкольніший момент": Ziferblat повернувся до України після Євробачення

Гурт Ziferblat, який представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025" у швейцарському місті Базель, повернувся до Києва.

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Про це пише Суспільне.

"Звичайно втомлені, але це непересічна подія для кожного музиканта брати участь на Євробаченні", — пояснив журналістам вокаліст гурту Даниїл Лещинський.

На вокзалі у Києві хлопців зустрічали шанувальники, які аплодували та фотографувались з ними.

Фани зустріли Ziferblat у Києві Фото: Суспільне

"Спілкування з іншими учасниками — це найприкольніший момент. Дуже подружилися з представниками Португалії, Литви та Латвії", — сказав гітарист музичного колективу Валентин Лещинський.

Зазначимо, що гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray посів 9-е місце у фіналу конкурсу серед 26 учасників. Українці загалом отримали 218 балів:

60 балів від національного журі інших держав;

158 балів — від глядачів.

Нагадаємо, Австрія перемогла на Євробаченні-2025.

Фокус також писав про те, що Ziferblat вигукнув гасло у фіналі Євробачення-2025.