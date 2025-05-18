Грандіозний тріумф: Австрія перемогла на Євробаченні-2025, яке місце дісталось Україні (фото)

17 травня у швейцарському Базелі відгримів фінал пісенного конкурсу Євробачення-2025. Змагання серед фаворитів виявилось напрочуд запеклим. Аналізуємо перші підсумки.

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Переможців Євробачення цьогоріч визначили під час прямої трансляції шляхом оцінки від професійного журі, а також глядацького голосування. Фокус уважно стежив за кожним виступом конкурсантів.

Переможцем Євробачення-2025 став представник Австрії. Співак JJ представляв країну з емоційною поп-оперною баладою Wasted Love. Його потужний вокал та сценічна постановка отримали схвальні відгуки.

За результатами голосування журі переможцем також став представник Австрії, на другому і третьому місці відповідно — Швейцарія та Франція. Україна отримала 60 балів і зайняла 14-ту позицію в таблиці. З врахуванням глядацького голосування Ziferblat отримав 218 балів. 9 місце у підсумку. Фінальна таблиця з балами відображена нижче.

Фінальна таблиця з балами Фото: Фокус

Нагадаємо, букмекери прогнозували перемогу Швеції, Австрії та Франції.

Євробачення-2025

Цього року Україну представляв гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray. Пісня об’єднує електронну музику з елементами фольклору, а також натхненна модою 1970-х. Текст композиції виконано двома мовами — українською та англійською.

Попри те, що Ziferblat пробилися до фіналу, згідно з прогнозами Eurovisionworld, їхні шанси на перемогу оцінювалися менш ніж у 1%. Такі самі шанси були в Італії, Іспанії та Греції.

Слабкі сторони Ziferblat

З музичної точки зору пісня Ziferblat видається заскладною для рівня Євробачення, адже це насамперед свято музики, де глядачі хочуть повеселитися, потанцювати, отримати емоцію. Естетика 1970-х далеко не для всіх зрозуміла й цікава — це було зрозуміло ще перед самим конкурсом, коли блогери публікували огляди з оцінками представників України. Далеко не всі були готові до нестандартного ходу: це стосується і самої пісні, і костюмів, і постановки.

Ziferblat на Євробаченні-2025 Фото: Instagram @eurovision

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Фінал Євробачення-2025, який відбувся 17 травня у швейцарському Базелі, зібрав 37 учасників. Вже з перших днів конкурсу серед головних претендентів на перемогу називали представників Швеції та Австрії.

Польська виконавиця, яку жартома прозвали "польською Русланою", вразила глядачів енергійними танцями й експресивним виступом. Її номер, як і зазвичай у поляків, був насичений яскравими та несподіваними візуальними ефектами.

Виступ Греції викликав чимало дискусій — користувачі мережі помітили, що шоу Klavdia перегукується зі знаковими українськими номерами: Джамали (2016) та дуету Jerry Heil і alyona alyona (2024), які представляли пісню Teresa & Maria — гімн сильним жінкам. У сценографії та візуальному стилі грецького номера простежуються знайомі мотиви.

А ось учасниця з Мальти зіткнулася з несподіваною проблемою: в її пісні виявилося слово з подвійним значенням, що спричинило непорозуміння. Як зізналася Міріана, під час вимушеного редагування тексту на етапі зйомок кліпу на початку року вона пережила справжній емоційний зрив.

До речі, ми вели текстову онлайн-трансляцію фіналу Євробачення-2025 — її можна переглянути на нашому сайті.