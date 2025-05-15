Євробачення-2025: співачку підвів текст пісні, де є слово з подвійним значенням (фото)

Міріана Конте з Мальти стала чи не найскандальнішою учасницею Євробачення-2025 через свою провокативну пісню — Serving. Організатори конкурсу змусили співачку змінити текст композиції, щоб уникнути хибного сприйняття.

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У другому півфіналі артистка виступила під номером дев’ять.

Спочатку її композиція мала назву Kant, що мальтійською означає "спів", але через скаргу BBC щодо схожості з англійським нецензурним словом їй довелося обрати інший варіант.

Конфлікт через пісню

Міріана зізналася, що влаштувала "істерику", коли дізналася про необхідність втручання у текст пісні під час зйомок відеокліпу на початку цього року. Проте зараз вона змирилася з цим, хоча вважає, що публіка все одно його вигукуватиме.

"Все було просто неймовірно. Неймовірно, бо я досі не можу в це повірити", — поділилася Конте.

Міріана Конте потрапила в курйозну ситуацію Фото: Eurovision.tv

Її епатажний виступ, який глядачі побачили під час другого півфіналу, запам’ятовуються насамперед завдяки рухам на надувному м'ячі. "Я вся в синцях і виснажена після репетицій", — прокоментувала підготовку до свого виступу артистка.

Оцінка шансу на перемогу

Щодо своїх шансів на перемогу, вона додала: "Я намагаюся жити теперішнім моментом і насправді насолоджуюся всім цим. Святкуватиму в будь-якому випадку".

Контекст. Цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" проходить у швейцарському місті Базель. Швейцарія приймає це престижне музичне змагання вже втретє в історії — завдяки перемозі свого представника Nemo з піснею The Code у 2024 році.

У конкурсі беруть участь 37 країн. Як і завжди, до фіналу автоматично потрапляють представники так званої "Великої п’ятірки" — Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія, а також країна-організатор — цього року це Швейцарія. Усі інші учасники змагаються у двох півфіналах за право потрапити до фіналу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 52-річна Юстина Стечковська, яка цього року представляє Польщу з піснею GAJA, вразила публіку яскравим та ефектним виступом. Її сценічний номер викликав асоціації з переможним шоу Руслани на Євробаченні-2004.

Також ми раніше публікували повний список учасників, які здобули місце у фіналі Євробачення-2025.