Евровидение-2025: певицу подвел текст песни, где есть слово с двойным значением (фото)

Мириана Конте с Мальты стала едва ли не самой скандальной участницей Евровидения-2025 из-за своей провокационной песни — Serving. Организаторы конкурса заставили певицу изменить текст композиции, чтобы избежать ложной интерпретации.

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Во втором полуфинале артистка выступила под номером девять.

Изначально ее композиция называлась Kant, что на мальтийском означает "пение", но из-за жалобы BBC о схожести с английским нецензурным словом ей пришлось выбрать другой вариант.

Конфликт из-за песни

Мириана призналась, что устроила "истерику", когда узнала о необходимости вмешательства в текст песни во время съемок видеоклипа в начале этого года. Однако сейчас она смирилась с этим, хотя считает, что публика все равно будет его выкрикивать.

"Все было просто невероятно. Невероятно, потому что я до сих пор не могу в это поверить", — поделилась Конте.

Мириана Конте попала в курьезную ситуацию Фото: Eurovision.tv

Ее эпатажное выступление, которое зрители увидели во время второго полуфинала, запоминаются прежде всего благодаря движениям на надувном мяче. "Я вся в синяках и истощена после репетиций", — прокомментировала подготовку к своему выступлению артистка.

Оценка шанса на победу

Относительно своих шансов на победу, она добавила: "Я стараюсь жить настоящим моментом и на самом деле наслаждаюсь всем этим. Буду праздновать в любом случае".

Контекст. Нынешний песенный конкурс Евровидение проходит в швейцарском городе Базель. Швейцария принимает это престижное музыкальное соревнование уже в третий раз в истории — благодаря победе своего представителя Nemo с песней The Code в 2024 году.

В конкурсе принимают участие 37 стран. Как и всегда, в финал автоматически попадают представители так называемой "Большой пятерки" — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также страна-организатор — в этом году это Швейцария. Все остальные участники соревнуются в двух полуфиналах за право попасть в финал.

Напомним, ранее Фокус писал, что 52-летняя Юстина Стечковская, которая в этом году представляет Польшу с песней GAJA, поразила публику ярким и эффектным выступлением. Ее сценический номер вызвал ассоциации с победным шоу Русланы на Евровидении-2004.

Также мы ранее публиковали полный список участников, которые получили место в финале Евровидения-2025.