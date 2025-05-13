"Впервые в жизни горжусь страной": польская Руслана произвела фурор на Евровидении (видео)

52-летняя Юстина Стечковская, которая представляет Польшу на 69-м песенном конкурсе Евровидение в Базеле (Швейцария) с песней GAJA, произвела на сцене настоящий фурор. Номер певицы визуально похож на выступление Русланы в 2004 году.

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Фокус следит за прямой трансляцией конкурса.

Представительница Польши вышла на сцену под номером 2. Традиционно в номере поляков немало странных визуальных эффектов. В этом году зрителям показали огромного графического дракона, как из "Игры престолов", которого пыталась "оседлать" зажигательная Юстина. Певица демонстрировала бешеную хореографию и свой вокальный диапазон.

Ее песня Gaja сочетает мифологические мотивы с личными переживаниями, изображая образ матери-природы и призывая к гармонии с окружающим миром.

Реакция зрителей

"Я был поражен, что Юстина в возрасте 52 лет так хорошо выступила с танцорами. Поздравления из Финляндии", — написал один из зрителей под видео;

"Впервые в жизни я так горжусь своей страной", — написала следующий комментатор;

Комментарии фанатов Фото: YouTube

"Это было прекрасно! Великолепные визуальные эффекты идеально сочетались с песней, придавая ей магическое значение. Госпожа Юстина, вы уже победили для себя и для нас", — поддержал исполнительницу еще один юзер.

Польская Руслана

Стечковская вернулась на сцену Евровидения через 30 лет после ее первого участия в 1995 году с песней Sama. Таким образом, артистка установила новый рекорд по самому длинному интервалу между выступлениями на конкурсе.

Юстину еще называют "шаманкой польской музыкальной сцены". Она сделала себе имя как вокалистка, композитор, автор песен, актриса и фотограф.

Юстина "летала" на драконе Фото: YouTube

Исполнительница выпустила 19 студийных альбомов, записала более 200 песен и дала 3000 концертов. Она также является членом жюри конкурса "Голос Польши", где ее нарекли "Госпожа профессор".

Напомним, участникам Ziferblat задали вопрос: является ли война в Украине преимуществом на конкурсе "Евровидение". Музыканты не растерялись и достойно ответили.

Фокус также писал о первой репетиции Ziferblat на сцене "Евровидения-2025". В номере пытались сохранить стилистику 70-х, ведь артисты должны комфортно чувствовать себя на сцене.