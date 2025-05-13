Усі пісні першого півфіналу "Євробачення-2025": хто може перемогти (відео)
Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться вже 13 травня в Базелі, Швейцарія. У ньому будуть змагатися представники 15 країн.
Фокус розповідає про учасників "Євробачення-2025" та їхні конкурсні пісні.
Швеція — KAJ – Bara Bada Bastu
Гумористичний гурт KAJ виконав пісню про сауну, що стала хітом серед глядачів. Букмекери давно прогнозують Швеції перемогу на "Євробаченні-2025". Наразі KAJ дають аж 41% на перше місце.
Україна — Ziferblat – Bird of Pray
Український гурт Ziferblat представив театральну композицію з елементами прог-року та мюзиклу. Загалом Україна, за ставками букмекерів, може посісти на "Євробаченні-2025" 14-те місце. У першому півфіналі — пʼяте.
Словенія — Klemen – How Much Time Do We Have Left
Словенію на "Євробаченні-2025" представить емоційна балада з глибоким змістом про цінність часу. Їй наразі прогнозують 11-те місце в першому півфіналі.
Ісландія — Væb – Róa
Електрофолк-дует Væb виконав пісню ісландською мовою, що підкорила чарти в рідній країні. Ісландія може посісти 12-те місце сьогодні, за ставками букмекерів.
Естонія — Tommy Cash – Espresso Macchiato
Екстравагантний виступ з пародією на італійські стереотипи та енергійним ритмом, через що Tommy Cash навіть вимагали дискваліфікувати італійці. 13 травня йому пророкують 2-те місце.
Польща — Justyna Steczkowska – Gaja
Містична композиція з гіпнотичним басом та піднесеним хором. Сьогодні Польща може посісти сьоме місце.
Португалія — Napa – Deslocado
Пісня, що перемогла на Festival da Canção 2025, поєднує сучасне звучання з португальськими традиціями. Португалія наразі на 14-й сходинці в ставках букмекерів.
Нідерланди — Claude – C’est la Vie
Лірична балада, яка стала спробою реабілітації після дискваліфікації країни у 2024 році. Нідерланди наразі на третьому місці у прогнозах.
Азербайджан — Mamagama – Run with U
Диско-трек у стилі Daft Punk з енергійним ритмом. Азербайджан може посісти в першому півфіналі "Євробачення-2025" 13-те місце.
Албанія — Shkodra Elektronike – Zjerm
Середньотемпова пісня з гіпнотичним басом та піднесеним хором. Албанія на четвертому місці в ставках букмекерів.
Сан-Марино — Gabry Ponte – Tutta l’Italia
Відомий діджей Gabry Ponte представив патріотичний танцювальний трек. Сан-Марино закриває десятку фаворитів першого півфіналу "Євробачення-2025".
Бельгія — Red Sebastian – Strobe Lights
Енергійна денс-композиція з потужним бітом. Бельгія наразі на шостому місці в ставках букмекерів.
Кіпр — Theo Evan – Shh
Трек з елементами євроденсу, що нагадує стиль гурту Scooter. Поки Кіпру прогнозують восьме місце на першому етапі "Євробачення-2025".
Хорватія — Marko Bošnjak – Poison Cake
Темна поп-композиція з елементами EDM та емоційним вокалом. Хорватія аж на 15-ій сходинці.
Норвегія — Kyle Alessandro – Lighter
Пісня з потужним вокалом та сучасним звучанням. Норвегія може посісти 9-те місце в першому півфіналі "Євробачення-2025".
Крім того, свої номери представлять Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично проходять у фінал "Євробачення-2025".
Італія — Lucio Corsi — Volevo essere un duro
Італію представляє співак Lucio Corsi з піснею Volevo essere un duro, яка посіла друге місце на фестивалі "Санремо-2025". Після відмови переможця Olly від участі в "Євробаченні" через гастрольний графік, Corsi представляти країну. Пісня поєднує глем-рок з італійською поезією, досліджуючи теми маскулінності та самоідентифікації.
Іспанія – Melody — Esa diva
Іспанію представляє співачка Melody з піснею Esa diva, яка перемогла на Benidorm Fest 2025. Композиція, написана самою Melody та Альберто Фуентесом Лоріте, поєднує елементи попу та фламенко. Пісня отримала позитивні відгуки за енергійне виконання та сценічну постановку, хоча деякі критики відзначили брак інноваційності.
Швейцарія – Zoë Më — Voyage
Швейцарію, як країну-господаря "Євробачення-2025", представляє співачка Zoë Më з піснею Voyage. Композиція, виконана французькою мовою, поєднує поп та шансон, відображаючи особисту подорож до самопізнання.
Нагадаємо, де дивитися "Євробачення-2025" та як голосувати за свого фаворита вже у вівторок, 13 травня.
Також Фокус писав про те, де та о котрій дивитись перший півфінал "Євробачення-2025". Зокрема, 13 травня виступить Україна та Швеція, якій букмекери прогнозують перемогу.