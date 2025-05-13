Усі пісні першого півфіналу "Євробачення-2025": хто може перемогти (відео)

Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться вже 13 травня в Базелі, Швейцарія. У ньому будуть змагатися представники 15 країн.

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Фокус розповідає про учасників "Євробачення-2025" та їхні конкурсні пісні.

Швеція — KAJ – Bara Bada Bastu

Гумористичний гурт KAJ виконав пісню про сауну, що стала хітом серед глядачів. Букмекери давно прогнозують Швеції перемогу на "Євробаченні-2025". Наразі KAJ дають аж 41% на перше місце.

Швеція має високі шанси на перемогу в "Євробаченні-2025"

Україна — Ziferblat – Bird of Pray

Український гурт Ziferblat представив театральну композицію з елементами прог-року та мюзиклу. Загалом Україна, за ставками букмекерів, може посісти на "Євробаченні-2025" 14-те місце. У першому півфіналі — пʼяте.

Ziferblat з піснею Bird of Pray

Словенія — Klemen – How Much Time Do We Have Left

Словенію на "Євробаченні-2025" представить емоційна балада з глибоким змістом про цінність часу. Їй наразі прогнозують 11-те місце в першому півфіналі.

Klemen з піснею How Much Time Do We Have Left

Ісландія — Væb – Róa

Електрофолк-дует Væb виконав пісню ісландською мовою, що підкорила чарти в рідній країні. Ісландія може посісти 12-те місце сьогодні, за ставками букмекерів.

Væb з піснею Róa

Естонія — Tommy Cash – Espresso Macchiato

Екстравагантний виступ з пародією на італійські стереотипи та енергійним ритмом, через що Tommy Cash навіть вимагали дискваліфікувати італійці. 13 травня йому пророкують 2-те місце.

Tommy Cash з піснею Espresso Macchiato

Польща — Justyna Steczkowska – Gaja

Містична композиція з гіпнотичним басом та піднесеним хором. Сьогодні Польща може посісти сьоме місце.

Justyna Steczkowska з піснею Gaja

Португалія — Napa – Deslocado

Пісня, що перемогла на Festival da Canção 2025, поєднує сучасне звучання з португальськими традиціями. Португалія наразі на 14-й сходинці в ставках букмекерів.

Napa з піснею Deslocado

Нідерланди — Claude – C’est la Vie

Лірична балада, яка стала спробою реабілітації після дискваліфікації країни у 2024 році. Нідерланди наразі на третьому місці у прогнозах.

Claude з піснею C"est la Vie

Азербайджан — Mamagama – Run with U

Диско-трек у стилі Daft Punk з енергійним ритмом. Азербайджан може посісти в першому півфіналі "Євробачення-2025" 13-те місце.

Mamagama з піснею Run with U

Албанія — Shkodra Elektronike – Zjerm

Середньотемпова пісня з гіпнотичним басом та піднесеним хором. Албанія на четвертому місці в ставках букмекерів.

Shkodra Elektronike з піснею Zjerm

Сан-Марино — Gabry Ponte – Tutta l’Italia

Відомий діджей Gabry Ponte представив патріотичний танцювальний трек. Сан-Марино закриває десятку фаворитів першого півфіналу "Євробачення-2025".

Gabry Ponte з піснею Tutta l"Italia

Бельгія — Red Sebastian – Strobe Lights

Енергійна денс-композиція з потужним бітом. Бельгія наразі на шостому місці в ставках букмекерів.

Red Sebastian з піснею Strobe Lights

Кіпр — Theo Evan – Shh

Трек з елементами євроденсу, що нагадує стиль гурту Scooter. Поки Кіпру прогнозують восьме місце на першому етапі "Євробачення-2025".

Theo Evan з піснею Shh

Хорватія — Marko Bošnjak – Poison Cake

Темна поп-композиція з елементами EDM та емоційним вокалом. Хорватія аж на 15-ій сходинці.

Marko Bošnjak з піснею Poison Cake

Норвегія — Kyle Alessandro – Lighter

Пісня з потужним вокалом та сучасним звучанням. Норвегія може посісти 9-те місце в першому півфіналі "Євробачення-2025".

Kyle Alessandro з піснею Lighter

Крім того, свої номери представлять Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично проходять у фінал "Євробачення-2025".

Італія — Lucio Corsi — Volevo essere un duro

Італію представляє співак Lucio Corsi з піснею Volevo essere un duro, яка посіла друге місце на фестивалі "Санремо-2025". Після відмови переможця Olly від участі в "Євробаченні" через гастрольний графік, Corsi представляти країну. Пісня поєднує глем-рок з італійською поезією, досліджуючи теми маскулінності та самоідентифікації.

Lucio Corsi з піснею Volevo essere un durо

Іспанія – Melody — Esa diva

Іспанію представляє співачка Melody з піснею Esa diva, яка перемогла на Benidorm Fest 2025. Композиція, написана самою Melody та Альберто Фуентесом Лоріте, поєднує елементи попу та фламенко. Пісня отримала позитивні відгуки за енергійне виконання та сценічну постановку, хоча деякі критики відзначили брак інноваційності.

Melody з піснею Esa diva

Швейцарія – Zoë Më — Voyage

Швейцарію, як країну-господаря "Євробачення-2025", представляє співачка Zoë Më з піснею Voyage. Композиція, виконана французькою мовою, поєднує поп та шансон, відображаючи особисту подорож до самопізнання.

Zoë Më з піснею Voyage

Нагадаємо, де дивитися "Євробачення-2025" та як голосувати за свого фаворита вже у вівторок, 13 травня.

Також Фокус писав про те, де та о котрій дивитись перший півфінал "Євробачення-2025". Зокрема, 13 травня виступить Україна та Швеція, якій букмекери прогнозують перемогу.