Все песни первого полуфинала "Евровидения-2025": кто может победить (видео)

Первый полуфинал "Евровидения-2025" состоится уже 13 мая в Базеле, Швейцария. В нем будут соревноваться представители 15 стран.

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Фокус рассказывает об участниках "Евровидения-2025" и их конкурсных песнях.

Швеция — KAJ — Bara Bada Bastu

Юмористическая группа KAJ исполнила песню о сауне, ставшую хитом среди зрителей. Букмекеры давно прогнозируют Швеции победу на "Евровидении-2025". Сейчас KAJ дают аж 41% на первое место.

Швеция имеет высокие шансы на победу в "Евровидении-2025"

Украина — Ziferblat — Bird of Pray

Украинская группа Ziferblat представила театральную композицию с элементами прог-рока и мюзикла. В целом Украина, по ставкам букмекеров, может занять на "Евровидении-2025" 14-е место. В первом полуфинале — пятое.

Ziferblat с песней Bird of Pray

Словения — Klemen — How Much Time Do We Have Left

Словению на "Евровидении-2025" представит эмоциональная баллада с глубоким смыслом о ценности времени. Ей пока прогнозируют 11-е место в первом полуфинале.

Klemen с песней How Much Time Do We Have Left

Исландия — Væb — Róa

Электрофолк-дуэт Væb исполнил песню на исландском языке, покорившую чарты в родной стране. Исландия может занять 12-е место сегодня, по ставкам букмекеров.

Væb с песней Róa

Эстония — Tommy Cash — Espresso Macchiato

Экстравагантное выступление с пародией на итальянские стереотипы и энергичным ритмом, из-за чего Tommy Cash даже требовали дисквалифицировать итальянцы. 13 мая ему пророчат 2-е место.

Tommy Cash с песней Espresso Macchiato

Польша — Justyna Steczkowska — Gaja

Мистическая композиция с гипнотическим басом и возвышенным хором. Сегодня Польша может занять седьмое место.

Justyna Steczkowska с песней Gaja

Португалия — Napa — Deslocado

Песня, победившая на Festival da Canção 2025, сочетает современное звучание с португальскими традициями. Португалия сейчас на 14-й строчке в ставках букмекеров.

Napa с песней Deslocado

Нидерланды — Claude — C'est la Vie

Лирическая баллада, которая стала попыткой реабилитации после дисквалификации страны в 2024 году. Нидерланды сейчас на третьем месте в прогнозах.

Claude с песней C'est la Vie

Азербайджан — Mamagama — Run with U

Диско-трек в стиле Daft Punk с энергичным ритмом. Азербайджан может занять в первом полуфинале "Евровидения-2025" 13-е место.

Mamagama с песней Run with U

Албания — Shkodra Elektronike — Zjerm

Среднетемповая песня с гипнотическим басом и возвышенным хором. Албания на четвертом месте в ставках букмекеров.

Shkodra Elektronike с песней Zjerm

Сан-Марино — Gabry Ponte — Tutta l'Italia

Известный диджей Gabry Ponte представил патриотический танцевальный трек. Сан-Марино закрывает десятку фаворитов первого полуфинала "Евровидения-2025".

Gabry Ponte с песней Tutta l'Italia

Бельгия — Red Sebastian — Strobe Lights

Энергичная дэнс-композиция с мощным битом. Бельгия сейчас на шестом месте в ставках букмекеров.

Red Sebastian с песней Strobe Lights

Кипр — Theo Evan — Shh

Трек с элементами евродэнса, напоминающий стиль группы Scooter. Пока Кипру прогнозируют восьмое место на первом этапе "Евровидения-2025".

Theo Evan с песней Shh

Хорватия — Marko Bošnjak — Poison Cake

Поп-композиция с элементами EDM и эмоциональным вокалом. Хорватия аж на 15-й строчке.

Marko Bošnjak с песней Poison Cake

Норвегия — Kyle Alessandro — Lighter

Песня с мощным вокалом и современным звучанием. Норвегия может занять 9-е место в первом полуфинале "Евровидения-2025".

Kyle Alessandro с песней Lighter

Кроме того, свои номера представят Испания, Италия и Швейцария, которые автоматически проходят в финал "Евровидения-2025".

Италия — Lucio Corsi — Volevo essere un duro

Италию представляет певец Lucio Corsi с песней Volevo essere un duro, которая заняла второе место на фестивале "Санремо-2025". После отказа победителя Olly от участия в "Евровидении" из-за гастрольного графика, Corsi представлять страну. Песня сочетает глэм-рок с итальянской поэзией, исследуя темы маскулинности и самоидентификации.

Lucio Corsi с песней Volevo essere un durо

Испания — Мелодия — Esa diva

Испанию представляет певица Melody с песней Esa diva, которая победила на Benidorm Fest 2025. Композиция, написанная самой Melody и Альберто Фуэнтесом Лорите, сочетает элементы попа и фламенко. Песня получила положительные отзывы за энергичное исполнение и сценическую постановку, хотя некоторые критики отметили недостаток инновационности.

Melody с песней Esa diva

Швейцария — Zoë Më — Voyage

Швейцарию, как страну-хозяина "Евровидения-2025", представляет певица Zoë Më с песней Voyage. Композиция, исполненная на французском языке, сочетает поп и шансон, отражая личное путешествие к самопознанию.

Zoë Më с песней Voyage

Напомним, где смотреть "Евровидение-2025" и как голосовать за своего фаворита уже во вторник, 13 мая.

Также Фокус писал о том, где и во сколько смотреть первый полуфинал "Евровидения-2025". В частности, 13 мая выступит Украина и Швеция, которой букмекеры прогнозируют победу.