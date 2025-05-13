Все песни первого полуфинала "Евровидения-2025": кто может победить (видео)
Первый полуфинал "Евровидения-2025" состоится уже 13 мая в Базеле, Швейцария. В нем будут соревноваться представители 15 стран.
Фокус рассказывает об участниках "Евровидения-2025" и их конкурсных песнях.
Швеция — KAJ — Bara Bada Bastu
Юмористическая группа KAJ исполнила песню о сауне, ставшую хитом среди зрителей. Букмекеры давно прогнозируют Швеции победу на "Евровидении-2025". Сейчас KAJ дают аж 41% на первое место.
Украина — Ziferblat — Bird of Pray
Украинская группа Ziferblat представила театральную композицию с элементами прог-рока и мюзикла. В целом Украина, по ставкам букмекеров, может занять на "Евровидении-2025" 14-е место. В первом полуфинале — пятое.
Словения — Klemen — How Much Time Do We Have Left
Словению на "Евровидении-2025" представит эмоциональная баллада с глубоким смыслом о ценности времени. Ей пока прогнозируют 11-е место в первом полуфинале.
Исландия — Væb — Róa
Электрофолк-дуэт Væb исполнил песню на исландском языке, покорившую чарты в родной стране. Исландия может занять 12-е место сегодня, по ставкам букмекеров.
Эстония — Tommy Cash — Espresso Macchiato
Экстравагантное выступление с пародией на итальянские стереотипы и энергичным ритмом, из-за чего Tommy Cash даже требовали дисквалифицировать итальянцы. 13 мая ему пророчат 2-е место.
Польша — Justyna Steczkowska — Gaja
Мистическая композиция с гипнотическим басом и возвышенным хором. Сегодня Польша может занять седьмое место.
Португалия — Napa — Deslocado
Песня, победившая на Festival da Canção 2025, сочетает современное звучание с португальскими традициями. Португалия сейчас на 14-й строчке в ставках букмекеров.
Нидерланды — Claude — C'est la Vie
Лирическая баллада, которая стала попыткой реабилитации после дисквалификации страны в 2024 году. Нидерланды сейчас на третьем месте в прогнозах.
Азербайджан — Mamagama — Run with U
Диско-трек в стиле Daft Punk с энергичным ритмом. Азербайджан может занять в первом полуфинале "Евровидения-2025" 13-е место.
Албания — Shkodra Elektronike — Zjerm
Среднетемповая песня с гипнотическим басом и возвышенным хором. Албания на четвертом месте в ставках букмекеров.
Сан-Марино — Gabry Ponte — Tutta l'Italia
Известный диджей Gabry Ponte представил патриотический танцевальный трек. Сан-Марино закрывает десятку фаворитов первого полуфинала "Евровидения-2025".
Бельгия — Red Sebastian — Strobe Lights
Энергичная дэнс-композиция с мощным битом. Бельгия сейчас на шестом месте в ставках букмекеров.
Кипр — Theo Evan — Shh
Трек с элементами евродэнса, напоминающий стиль группы Scooter. Пока Кипру прогнозируют восьмое место на первом этапе "Евровидения-2025".
Хорватия — Marko Bošnjak — Poison Cake
Поп-композиция с элементами EDM и эмоциональным вокалом. Хорватия аж на 15-й строчке.
Норвегия — Kyle Alessandro — Lighter
Песня с мощным вокалом и современным звучанием. Норвегия может занять 9-е место в первом полуфинале "Евровидения-2025".
Кроме того, свои номера представят Испания, Италия и Швейцария, которые автоматически проходят в финал "Евровидения-2025".
Италия — Lucio Corsi — Volevo essere un duro
Италию представляет певец Lucio Corsi с песней Volevo essere un duro, которая заняла второе место на фестивале "Санремо-2025". После отказа победителя Olly от участия в "Евровидении" из-за гастрольного графика, Corsi представлять страну. Песня сочетает глэм-рок с итальянской поэзией, исследуя темы маскулинности и самоидентификации.
Испания — Мелодия — Esa diva
Испанию представляет певица Melody с песней Esa diva, которая победила на Benidorm Fest 2025. Композиция, написанная самой Melody и Альберто Фуэнтесом Лорите, сочетает элементы попа и фламенко. Песня получила положительные отзывы за энергичное исполнение и сценическую постановку, хотя некоторые критики отметили недостаток инновационности.
Швейцария — Zoë Më — Voyage
Швейцарию, как страну-хозяина "Евровидения-2025", представляет певица Zoë Më с песней Voyage. Композиция, исполненная на французском языке, сочетает поп и шансон, отражая личное путешествие к самопознанию.
Напомним, где смотреть "Евровидение-2025" и как голосовать за своего фаворита уже во вторник, 13 мая.
Также Фокус писал о том, где и во сколько смотреть первый полуфинал "Евровидения-2025". В частности, 13 мая выступит Украина и Швеция, которой букмекеры прогнозируют победу.