Сегодня полуфинал Евровидения-2025: кто будет выступать, где смотреть и как голосовать

Сегодня в швейцарском городе Базель начнется главное музыкальное событие года — песенный конкурс "Евровидение 2025". 13 мая состоится первый полуфинал шоу.

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Об этом сообщили в "Суспильном".

Во вторник, 13 мая, в 22:00 начнется первый полуфинал "Евровидения". 15 стран-участниц представят свои конкурсные номера, в частности, выступит Ziferblat — группа от Украины. Кроме того, свои номера представят Испания, Италия и Швейцария, которые автоматически проходят в финал.

Евровидение-2025: участники

В первом полуфинале будет выступать Швеция, Украина, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия и Норвегия.

В первом полуфинале 15 стран-участниц представят свои конкурсные номера Фото: Eurovision

Украину будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В первом полуфинале она выступит под номером 5.

Часть номера Ziferblat для "Евровидения", которую уже показали зрителям

Кому предвещают победу на "Евровидении 2025"

Согласно информации сайта Еurovision World, первое место может занять группа KAJ с песней "Bara bada bastu" из Швеции. Ее шансы на победу букмекеры оценивают в 41%.

В тройке лидеров также есть Австрия. Вероятность победы этой страны, по ставкам букмекеров, 19%. В частности, лидером является Франция, ее возможность победить оценили в 6%. Завершает первую пятерку Израиль и Бельгия с 5 и 4% соответственно.

Как голосовать на "Евровидении-2025"

В полуфиналах "Евровидения" голосование начинается после исполнения последней песни и длится около 18 минут. Проголосовать можно будет через приложение, через SMS, звонки и официальный сайт.

Приложение

Зрители из стран-участниц могут отдать свои голоса с помощью официального приложения "Евровидения". Приложение доступно для устройств на Android, iOS и Windows. Если вы голосуете через приложение, вы получите специальное видеообращение от ваших любимых артистов.

Телефон и/или через SMS

Зрители в странах-участницах могут голосовать через телефон и/или SMS. Соответствующие номера будут указаны на экране во время трансляции каждым национальным вещателем.

Официальный сайт

Проголосовать также можно на сайте www.esc.vote (доступном в течение недели прямых эфиров).

Согласно правилам, Украина может голосовать только в том полуфинале, в котором участвует — то есть в первом полуфинале конкурса 13 мая. Голосование также доступно в финале конкурса. Если вы находитесь в другой стране, например, смотрите конкурс в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании или Швейцарии, вы можете голосовать во время обоих полуфиналов. Можно голосовать до 20 раз за страны, которые вам понравились.

Где смотреть "Евровидение-2025"

За час до показа каждого из шоу, в 21:00, на телеканале "Суспільне Культура" начнется трансляция проекта "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение-2025". Прямая трансляция двух полуфиналов и гранд-финала Евровидения-2025 начнется на телеканале в 22:00.

Трансляция 69-го Песенного конкурса Евровидение-2025 будет также на волнах "Радио Проминь". Начнется в 22:00. Ведущими первого и второго полуфинала станут Леся Антипенко и Дмитрий Захарченко. Ведущие гранд-финала — Анна Заклецкая и Денис Денисенко.

"Предшоу" и все шоу Евровидения-2025 также можно будет смотреть на сайте Суспильное Культура и Суспильное Евровидение. На ютуб-канале Евровидения Украина в 21:00 можно посмотреть "Предшоу", а с 22:00 слушать и наблюдать за Тимуром Мирошниченко вместе со звездными комментаторами.

Напомним, участникам группы Ziferblat задали вопрос: является ли большая война в Украине преимуществом на конкурсе "Евровидение". Музыканты не растерялись и достойно ответили.

Фокус также писал, что проходила первая репетиция Ziferblat на сцене "Евровидения-2025". В номере пытались сохранить стилистику 70-х, ведь артисты должны комфортно чувствовать себя на сцене. Поэтому режиссер также отталкивалась "от айдентики, от ДНК, бренда Ziferblat".