Сегодня полуфинал Евровидения-2025: кто будет выступать, где смотреть и как голосовать
Сегодня в швейцарском городе Базель начнется главное музыкальное событие года — песенный конкурс "Евровидение 2025". 13 мая состоится первый полуфинал шоу.
Об этом сообщили в "Суспильном".
Во вторник, 13 мая, в 22:00 начнется первый полуфинал "Евровидения". 15 стран-участниц представят свои конкурсные номера, в частности, выступит Ziferblat — группа от Украины. Кроме того, свои номера представят Испания, Италия и Швейцария, которые автоматически проходят в финал.
Евровидение-2025: участники
В первом полуфинале будет выступать Швеция, Украина, Словения, Исландия, Эстония, Польша, Португалия, Нидерланды, Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Бельгия, Кипр, Хорватия и Норвегия.
Украину будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В первом полуфинале она выступит под номером 5.
Кому предвещают победу на "Евровидении 2025"
Согласно информации сайта Еurovision World, первое место может занять группа KAJ с песней "Bara bada bastu" из Швеции. Ее шансы на победу букмекеры оценивают в 41%.
В тройке лидеров также есть Австрия. Вероятность победы этой страны, по ставкам букмекеров, 19%. В частности, лидером является Франция, ее возможность победить оценили в 6%. Завершает первую пятерку Израиль и Бельгия с 5 и 4% соответственно.
Как голосовать на "Евровидении-2025"
В полуфиналах "Евровидения" голосование начинается после исполнения последней песни и длится около 18 минут. Проголосовать можно будет через приложение, через SMS, звонки и официальный сайт.
- Приложение
Зрители из стран-участниц могут отдать свои голоса с помощью официального приложения "Евровидения". Приложение доступно для устройств на Android, iOS и Windows. Если вы голосуете через приложение, вы получите специальное видеообращение от ваших любимых артистов.
- Телефон и/или через SMS
Зрители в странах-участницах могут голосовать через телефон и/или SMS. Соответствующие номера будут указаны на экране во время трансляции каждым национальным вещателем.
- Официальный сайт
Проголосовать также можно на сайте www.esc.vote (доступном в течение недели прямых эфиров).
Согласно правилам, Украина может голосовать только в том полуфинале, в котором участвует — то есть в первом полуфинале конкурса 13 мая. Голосование также доступно в финале конкурса. Если вы находитесь в другой стране, например, смотрите конкурс в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании или Швейцарии, вы можете голосовать во время обоих полуфиналов. Можно голосовать до 20 раз за страны, которые вам понравились.
Где смотреть "Евровидение-2025"
За час до показа каждого из шоу, в 21:00, на телеканале "Суспільне Культура" начнется трансляция проекта "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение-2025". Прямая трансляция двух полуфиналов и гранд-финала Евровидения-2025 начнется на телеканале в 22:00.
Трансляция 69-го Песенного конкурса Евровидение-2025 будет также на волнах "Радио Проминь". Начнется в 22:00. Ведущими первого и второго полуфинала станут Леся Антипенко и Дмитрий Захарченко. Ведущие гранд-финала — Анна Заклецкая и Денис Денисенко.
"Предшоу" и все шоу Евровидения-2025 также можно будет смотреть на сайте Суспильное Культура и Суспильное Евровидение. На ютуб-канале Евровидения Украина в 21:00 можно посмотреть "Предшоу", а с 22:00 слушать и наблюдать за Тимуром Мирошниченко вместе со звездными комментаторами.
Напомним, участникам группы Ziferblat задали вопрос: является ли большая война в Украине преимуществом на конкурсе "Евровидение". Музыканты не растерялись и достойно ответили.
Фокус также писал, что проходила первая репетиция Ziferblat на сцене "Евровидения-2025". В номере пытались сохранить стилистику 70-х, ведь артисты должны комфортно чувствовать себя на сцене. Поэтому режиссер также отталкивалась "от айдентики, от ДНК, бренда Ziferblat".