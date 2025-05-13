Сьогодні півфінал Євробачення-2025: хто виступатиме, де дивитись і як голосувати

Сьогодні у швейцарському місті Базель розпочнеться головна музична подія року – пісенний конкурс "Євробачення 2025". 13 травня відбудеться перший півфінал шоу.

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Про це повідомили у "Суспільному".

У вівторок, 13 травня, о 22:00 розпочнеться перший півфінал "Євробачення". 15 країн-учасниць представлять свої конкурсні номери, зокрема, виступить Ziferblat — гурт від України. Крім того, свої номери представлять Іспанія, Італія та Швейцарія, які автоматично проходять у фінал.

Євробачення-2025: учасники

У першому півфіналі виступатиме Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Маріно, Бельгія, Кіпр, Хорватія і Норвегія.

У першому півфіналі 15 країн-учасниць представлять свої конкурсні номери Фото: Eurovision

Україну представлятиме гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. У першому півфіналі він виступить під номером 5.

Частина номеру Ziferblat для "Євробачення", яку вже показали глядачам

Кому віщують перемогу на "Євробаченні 2025"

Згідно з інформацією сайту Еurovision World, перше місце може зайняти гурту KAJ з піснею "Bara bada bastu" зі Швеції. Його шанси на перемогу букмекери оцінюють у 41%.

У трійці лідерів також є Австрія. Ймовірність перемоги цієї країни, за ставками букмекерів, 19%. Зокрема, лідером є Франція, її можливість перемогти оцінили у 6%. Завершує першу п'ятірку Ізраїль та Бельгія з 5 та 4% відповідно.

Як голосувати на "Євробаченні-2025"

У півфіналах "Євробачення" голосування починається після виконання останньої пісні й триває близько 18 хвилин. Проголосувати можна буде через застосунок, через SMS, дзвінки та офіційний сайт.

Застосунок

Глядачі з країн-учасниць можуть віддати свої голоси за допомогою офіційного застосунку "Євробачення". Застосунок доступний для пристроїв на Android, iOS та Windows. Якщо ви голосуєте через застосунок, ви отримаєте спеціальне відеозвернення від ваших улюблених артистів.

Телефон та/або через SMS

Глядачі в країнах-учасницях можуть голосувати через телефон та/або SMS. Відповідні номери будуть вказані на екрані під час трансляції кожним національним мовником.

Офіційний сайт

Проголосувати також можна на сайті www.esc.vote (доступному протягом тижня прямих ефірів).

Згідно з правилами, Україна може голосувати лише в тому півфіналі, в якому бере участь — тобто у першому півфіналі конкурсу 13 травня. Голосування також доступне у фіналі конкурсу. Якщо ви перебуваєте в іншій країні, наприклад дивитеся конкурс у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії чи Швейцарії, ви можете голосувати під час обох півфіналів. Можна голосувати до 20 разів за країни, які вам сподобалися.

Де дивитися "Євробачення-2025"

За годину до показу кожного із шоу, о 21:00, на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться трансляція проєкту "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025". Пряма трансляція двох півфіналів та гранд-фіналу Євробачення-2025 розпочнеться на телеканалі о 22:00.

Трансляція 69-го Пісенного конкурсу Євробачення-2025 буде також на хвилях "Радіо Промінь". Розпочнеться о 22:00. Ведучими першого та другого півфіналу стануть Леся Антипенко і Дмитро Захарченко. Ведучі гранд-фіналу — Анна Заклецька і Денис Денисенко.

"Передшоу" та усі шоу Євробачення-2025 також можна буде дивитися на сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. На ютуб-каналі Євробачення Україна о 21:00 можна подивитися "Передшоу", а з 22:00 слухати та спостерігати за Тімуром Мірошниченком разом із зірковими коментаторами.

Нагадаємо, учасникам гурту Ziferblat поставили запитання: чи є велика війна в Україні перевагою на конкурсі "Євробачення". Музиканти не розгубилися і гідно відповіли.

Фокус також писав, що відбувалася перша репетиція Ziferblat на сцені "Євробачення-2025". У номері намагалися зберегти стилістику 70-х, адже артисти мають комфортно почуватися на сцені. Тож режисерка також відштовхувалася "від айдентики, від ДНК, бренду Ziferblat".