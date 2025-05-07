Євробачення-2025: гурт Ziferblat запитали, чи приносить війна в Україні "переваги" (відео)

Учасникам гурту Ziferblat поставили некоректне запитання: чи є велика війна в Україні перевагою на конкурсі "Євробачення". Музиканти не розгубилися і відповіли гідно.

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Відео бесіди з журналістом платформи про Євробачення EscYOUnited опубліковано в соціальній мережі Х.

Валентина Лещинського і Федора Ходакова з гурту Ziferblat запитали, чи дає війна в Україні "переваги" на конкурсі.

"Це некоректно. Для кожного народу і країни війна — це не перевага. Як війна може бути перевагою? Ми маємо виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?" — відповів Лещинський.

Шанувальники українського гурту також розчарувалися запитанням журналіста і залишили під відео невтішні коментарі.

Пізніше спільнота EscYOUnited вибачилася перед українським гуртом за настільки невдале запитання.

"Ми щиро вибачаємося за недоречне запитання, поставлене українським артистам. Євробачення — це про єдність і музику. Ми ніколи не ставили завдання применшити неймовірний талант України, або їхню нинішню боротьбу. Ми провели внутрішню роботу, будемо працювати краще", — пообіцяли вони.

Відео інтерв'ю з учасниками гурту Ziferblat недоступне на сайті EscYOUnited.

Нагадаємо, гурт Ziferblat готується представити Україну на "Євробаченні" у швейцарському місті Базель, півфінали конкурсу стартують із 13 травня.

Фокус раніше писав, що російські окупанти 4 травня обстріляли місто Мирноград, під удар потрапив будинок беквокалістки Ziferblat, співачки Христини Старикової.