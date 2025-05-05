"Мріяла повернутись": росіяни зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat (фото)

Росіяни обстріляли будинок Христини Старикової — беквокалістки гурту Ziferblat, що представляє Україну на "Євробаченні-2025". Співачка показала наслідки ворожого удару 4 травня по її дому в Мирнограді Донецької області.

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Співачка поділилася цим у сториз на своїй сторінці в Instagram.

Христина Старикова показали кадри зруйнованого будинку свого дитинства Фото: скриншот

На світлині можна побачити вибиті вікна, розтрощені балкони дев'ятиповерхівки та наслідки пожежі на кількох поверхах.

"А я так мріяла повернутись додому", — підписала Старикова кадри зруйнованої багатоповерхівки в мікрорайоні Світлий.

Окупанти зруйнували дім беквокалістки гурту Ziferblat Фото: скриншот

Так дівчина відреагувала на допис сторінки myrnohrad про обстріл Мирнограда 4 травня.

Росіяни обстріляли мікрорайон Світлий у Мирнограді Фото: скриншот

Христина Старикова: що відомо про беквокалістку Ziferblat

Народилася Христина Старикова в Донецьку 5 серпня 2005 року. Згодом її родина переїхала до Мирнограда. Співати дівчинка почала у чотири роки, а з шестирічного віку почала професійно вчитися вокалу в музичній школі. У 2022-му вона вступила до Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра.

У 2019 році Христина Старикова брала участь у відборі на дитяче "Євробачення", а у 2023-му стала суперфіналісткою 13-го сезону проєкту "Голос країни".

В серпні 2024 року дівчина випустила власний кліп на пісню "Тримай".

Нагадаємо, в опублікованому 1 травня інтерв'ю Раміні Есхакзай учасники гурту Ziferblat, що цього року представлять Україну з піснею "Bird of Pray", розкрили, скільки коштів витрачають для участі у "Євробаченні".

Фокус 1 травня розповідав про все, що варто знати про "Євробачення-2025". Півфінали пісенного конкурсу пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал — в суботу 17 травня. Україна виступатиме в першому півфіналі.