"Мріяла повернутись": росіяни зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat (фото)
Росіяни обстріляли будинок Христини Старикової — беквокалістки гурту Ziferblat, що представляє Україну на "Євробаченні-2025". Співачка показала наслідки ворожого удару 4 травня по її дому в Мирнограді Донецької області.
Співачка поділилася цим у сториз на своїй сторінці в Instagram.
На світлині можна побачити вибиті вікна, розтрощені балкони дев'ятиповерхівки та наслідки пожежі на кількох поверхах.
"А я так мріяла повернутись додому", — підписала Старикова кадри зруйнованої багатоповерхівки в мікрорайоні Світлий.
Так дівчина відреагувала на допис сторінки myrnohrad про обстріл Мирнограда 4 травня.
Христина Старикова: що відомо про беквокалістку Ziferblat
Народилася Христина Старикова в Донецьку 5 серпня 2005 року. Згодом її родина переїхала до Мирнограда. Співати дівчинка почала у чотири роки, а з шестирічного віку почала професійно вчитися вокалу в музичній школі. У 2022-му вона вступила до Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра.
У 2019 році Христина Старикова брала участь у відборі на дитяче "Євробачення", а у 2023-му стала суперфіналісткою 13-го сезону проєкту "Голос країни".
В серпні 2024 року дівчина випустила власний кліп на пісню "Тримай".
Нагадаємо, в опублікованому 1 травня інтерв'ю Раміні Есхакзай учасники гурту Ziferblat, що цього року представлять Україну з піснею "Bird of Pray", розкрили, скільки коштів витрачають для участі у "Євробаченні".
Фокус 1 травня розповідав про все, що варто знати про "Євробачення-2025". Півфінали пісенного конкурсу пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал — в суботу 17 травня. Україна виступатиме в першому півфіналі.