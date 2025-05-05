"Мечтала вернуться": россияне разрушили дом бэк-вокалистки группы Ziferblat (фото)

Россияне обстреляли дом Кристины Стариковой — беквокалистки группы Ziferblat, представляющей Украину на "Евровидении-2025". Певица показала последствия вражеского удара 4 мая по ее дому в Мирнограде Донецкой области.

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Певица поделилась этим в сториз на своей странице в Instagram.

Кристина Старикова показали кадры разрушенного дома своего детства Фото: скриншот

На фотографии можно увидеть выбитые окна, разбитые балконы девятиэтажки и последствия пожара на нескольких этажах.

"А я так мечтала вернуться домой", — подписала Старикова кадры разрушенной многоэтажки в микрорайоне Светлый.

Оккупанты разрушили дом беквокалистки группы Ziferblat Фото: скриншот

Так девушка отреагировала на сообщение страницы myrnohrad об обстреле Мирнограда 4 мая.

Россияне обстреляли микрорайон Светлый в Мирнограде Фото: скриншот

Кристина Старикова: что известно о бэквокалистке Ziferblat

Родилась Кристина Старикова в Донецке 5 августа 2005 года. Впоследствии ее семья переехала в Мирноград. Петь девочка начала в четыре года, а с шестилетнего возраста начала профессионально учиться вокалу в музыкальной школе. В 2022-м она поступила в Киевскую муниципальную академию музыки имени Рейнгольда Глиэра.

В 2019 году Кристина Старикова участвовала в отборе на детское "Евровидение", а в 2023-м стала суперфиналисткой 13-го сезона проекта "Голос страны".

В августе 2024 года девушка выпустила собственный клип на песню "Держи".

Напомним, в опубликованном 1 мая интервью Рамине Эсхакзай участники группы Ziferblat, которые в этом году представят Украину с песней "Bird of Pray", раскрыли, сколько средств тратят для участия в "Евровидении".

Фокус 1 мая рассказывал обо всем, что стоит знать о "Евровидении-2025". Полуфиналы песенного конкурса пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал — в субботу 17 мая. Украина будет выступать в первом полуфинале.