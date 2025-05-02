"Мы очень ущемляемся": группа Ziferblat призналась, сколько средств тратит для участия в "Евровидении"

На "Евровидении-2025" Украину представит группа Ziferblat: исполнители тратят средства как на конкурсный номер, так и на пре-пати, медийное продвижение, костюмы и многое другое, что в целом составит около 120 тысяч долларов. Сумму, которая в целом должна пойти на участие в песенном шоу, группа называет "лайтовой".

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Об этом участники Ziferblat рассказали во время интервью, которое обнародовала Рамина Эсхакзай 1 мая на своем YouTube-канале.

В эксклюзивном интервью Даниил Лещинский, Валентин Лещинский и Федор Ходаков рассказали о расходах на подготовку к нынешнему "Евровидению". Исполнители подчеркнули, что отказались от тендера "Суспільного", который могли провести для финансирования участия в песенном шоу.

Зато артисты самостоятельно выбрали себе режиссера-постановщика. "Суспільне" при этом не осталось также в стороне — оно будет покрывать часть расходов на работу режиссера. Также частично деньги предоставляют спонсоры.

"В нашем случае мы искали режиссера — и этот вопрос на нас. "Суспільне" вовлечено в процесс финансовой помощи, другой различной организационной помощи — насколько это возможно", — рассказали исполнители.

Однако на этом расходы группы Ziferblat на участие в "Евровидении" не заканчиваются. Ребята рассказали, что финансовых ресурсов требуют также различные пре-пати, одежда и продвижение медиа.

Общие расходы группы на участие в "Евровидении" могут составлять ориентировочно 120-130 тысяч долларов, говорят исполнители. Однако при этом подчеркивают: представители других стран тратят гораздо больше средств.

"Когда люди пишут: "Пусть ребята повеселятся за счет государства" — это абсурд", — говорят в Ziferblat, подчеркивая, что вечеринки проходят за их счет также.

Отметим, что 1 мая группа Ziferblat отправилась с украинской делегацией из Киева в Базель. Уже через несколько дней, 3 мая, исполнителей ждет первая репетиция на St. Jakobshalle — главной сцене, где состоится нынешнее "Евровидение".

Напомним, 1 мая Фокус рассказал, что стоит знать о нынешнем песенном конкурсе "Евровидение" и участии украинской группы Ziferblat в нем.

10 марта Украина в очередной раз вырвалась вперед в ставках букмекеров на нынешнее "Евровидение".