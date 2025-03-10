Украина снова вырвалась вперед в ставках букмекеров на "Евровидение-2025": кто на первом месте (видео)

Лишь недавно украинская песня вошла в десятку фаворитов "Евровидения-2025". Теперь Ziferblat продолжает двигаться вперед в ставках букмекеров.

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Букмекеры снова повысили ставки на победу Украины в "Евровидении-2025", которое пройдет в швейцарском городе Базель в мае. Об этом стало известно с сайта песенного конкурса.

Ziferblat с песней Bird of Pray

По состоянию на 10 марта 2025 года группа Ziferblat с песней Bird of Pray занимает уже 9-е место в рейтинге. До этого Украину размещали на 10-м, 11-м, 14-м местах.

Интересно, что уже несколько недель рейтинг возглавляет Швеция, которая лишь недавно презентовала конкурсную песню. Страну представит группа KAJ с композицией Bara Bada Bastu.

Ставки букмекеров по состоянию на 10 марта Фото: скріншот

Швеции букмекеры пока дают 18% на победу.

Песня Швеции на "Евровидении-2025"

В десятку вероятных победителей "Евровидения-2025" также вошли Австрия, Израиль, Франция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Бельгия и Кипр.

Группа Ziferblat на "Евровидении-2025"

Ziferblat ("Циферблат") — украинская музыкальная группа, которая состоит из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист), Федора Ходакова (барабанщик). Именно они представят Украину на "Евровидении-2025" в швейцарском городе Базель в мае.

Недавно музыканты обновили конкурсную песню. В новой версии в припеве облегчили вокальные партии, однако добавили более оркестровое звучание, что создало кинематографический размах. Также отныне загадочные паузы в начале сохраняют интригу, не раскрывая всей сути композиции с первых секунд, и завораживают аудиторию, пишет Суспільне.

Над песней Bird of Pray работал саундпродюсер Антон Чилиби, который также делал конкурсные треки для alyona alyona & Jerry Heil и Kalush Orchestra.

Напомним, песня Мальты не прошла цензуру, однако оказалась на 13-м месте рейтинга букмекеров.

Также Фокус писал о скандале с участником Эстонии на "Евровидении-2025".