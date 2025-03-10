Україна знову вирвалася вперед у ставках букмекерів на "Євробачення-2025": хто на першому місці (відео)

Лише нещодавно українська пісня увійшла в десятку фаворитів "Євробачення-2025". Тепер Ziferblat продовжує рухатися вперед у ставках букмекерів.

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Букмекери знову підвищили ставки на перемогу України в "Євробаченні-2025", яке пройде у швейцарському місті Базель у травні. Про це стало відомо із сайту пісенного конкурсу.

Ziferblat з піснею Bird of Pray

Станом на 10 березня 2025 року гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray посідає вже 9-те місце в рейтингу. До цього Україну розміщали на 10-му, 11-му, 14-му місцях.

Цікаво, що вже кілька тижнів рейтинг очолює Швеція, яка лише нещодавно презентувала конкурсну пісню. Країну представить гурт KAJ з композицією Bara Bada Bastu.

Ставки букмекерів станом на 10 березня Фото: Скріншот

Швеції букмекери наразі дають 18% на перемогу.

Пісня Швеції на "Євробаченні-2025"

До десятки ймовірних переможців "Євробачення-2025" також увійшли Австрія, Ізраїль, Франція, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Бельгія та Кіпр.

Гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025"

Ziferblat ("Циферблат") — український музичний гурт, який складається з трьох учасників: Даниїла Лещинського (соліст), Валентина Лещинського (гітарист), Федора Ходакова (барабанщик). Саме вони представлять Україну на "Євробаченні-2025" у швейцарському місті Базель у травні.

Нещодавно музиканти оновили конкурсну пісню. У нові версії у приспіві полегшили вокальні партії, проте додали більш оркестрове звучання, що створило кінематографічний розмах. Також відтепер загадкові паузи на початку зберігають інтригу, не розкриваючи всієї суті композиції з перших секунд, та заворожують аудиторію, пише Суспільне.

Над піснею Bird of Pray працював саундпродюсер Антон Чілібі, який також робив конкурсні треки для alyona alyona & Jerry Heil та Kalush Orchestra.

Нагадаємо, пісня Мальти не пройшла цензуру, проте опинилася на 13-му місці рейтингу букмекерів.

Також Фокус писав про скандал з учасником Естонії на "Євробаченні-2025".