Скандал на "Євробаченні-2025": пісня Мальти не пройшла цензуру (фото, відео)

До Базеля від Мальти повинна поїхати Міріана Конте. Втім, тепер перед нею стоїть вибір: змінювати всю композицію чи одне слово.

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Мальті заборонили виконувати конкурсну пісню на "Євробаченні-2025", яке має пройти у Швейцарії в травні. Про це пише Eurovoix.

Пісня Мальти на "Євробачення-2025"

Композиція Маріани Конте не пройшла цензуру. У пісні є слово "kant". З мальтійської воно перекладається як "спів", проте в англійській співзвучне зі сленгом "c*nt", яке є лайкою.

Після скарг єврофанів Європейська мовна спілка (EBU) взялася за перевірку, після цього оргкомітет "Євробачення" заборонив Конте виконувати композицію в Базелі в такому вигляді. Тож, представниці Мальти доведеться або замінити слово "kant" іншим, або ж обрати іншу пісню.

Міріана Конте вже відреагувала на рішення спілки. Співачка розповіла, що наразі знімає офіційний кліп до пісні і її сильно розчарували такі новини, а до подачі композиції залишається тиждень. Утім, артистка налаштована все ж таки поїхати на "Євробачення-2025" до Швейцарії. Яким саме вона піде шляхом, поки незрозуміло.

Міріана Конте Фото: mirianaconte/Instagram

"Я й шокована, і розчарована, особливо зважаючи на те, що в нас залишилося менше ніж тиждень до подачі пісні, я обіцяю вам: шоу продовжиться — Діва не впаде", — прокоментувала Конте.

Міріана Конте відреагувала на заборону її пісні Фото: mirianaconte/Instagram

Тим часом букмекери дають Мальті 14-те місце. Україна посідає 10-ту сходинку, а очолює рейтинг ставок наразі Швеція.

Ставки букмекерів на переможця "Євробачення-2025" Фото: Скріншот

Нагадаємо, представник Італії на "Євробаченні-2025" зняв свою кандидатуру.

Також Фокус писав про скандал з учасником Естонії на "Євробаченні-2025".