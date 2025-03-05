Скандал на "Евровидении-2025": песня Мальты не прошла цензуру (фото, видео)
В Базель от Мальты должна поехать Мириана Конте. Впрочем, теперь перед ней стоит выбор: менять всю композицию или одно слово.
Мальте запретили исполнять конкурсную песню на "Евровидении-2025", которое должно пройти в Швейцарии в мае. Об этом пишет Eurovoix.
Композиция Марианы Конте не прошла цензуру. В песне есть слово "kant". С мальтийского оно переводится как "пение", однако в английском созвучно со сленгом "c*nt", которое является ругательством.
После жалоб еврофанов Европейский вещательный союз (EBU) взялся за проверку, после этого оргкомитет "Евровидения" запретил Конте исполнять композицию в Базеле в таком виде. Поэтому, представительнице Мальты придется или заменить слово "kant" другим, или же выбрать другую песню.
Мириана Конте уже отреагировала на решение союза. Певица рассказала, что сейчас снимает официальный клип к песне и ее сильно разочаровали такие новости, а до подачи композиции остается неделя. Впрочем, артистка настроена все же поехать на "Евровидение-2025" в Швейцарию. Каким именно она пойдет путем, пока непонятно.
"Я и шокирована, и разочарована, особенно учитывая то, что у нас осталось меньше недели до подачи песни, я обещаю вам: шоу продолжится — Дева не упадет", — прокомментировала Конте.
Между тем букмекеры дают Мальте 14-е место. Украина занимает 10-ю строчку, а возглавляет рейтинг ставок пока Швеция.
Напомним, представитель Италии на "Евровидении-2025" снял свою кандидатуру.
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