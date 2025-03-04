Италия требует отстранить представителя Эстонии на "Евровидении-2025": он отреагировал (фото, видео)

TOMMY CASH должен представить в Базеле песню Espresso Macchiato. Впрочем, жителям Италии не понравилась его задумка.

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Италия требует дисквалифицировать с "Евровидения-2025" представителя Эстонии TOMMY CASH. Об этом пишет The Guardian.

Песня TOMMY CASH

Итальянцев оскорбило стереотипное изображение их нации в песне Espresso Macchiato.

Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась к Европейскому вещательному союзу и обратила внимание на то, уместно ли допускать к участию в конкурсе композицию, которая "оскорбляет страну и целую нацию".

В песне звучат такие строки: "Потеет, как мафиози, а жизнь похожа на спагетти — тяжелая, пока ее не сваришь". Свой трек TOMMY CASH исполняет на ломаном английском и итальянском языках.

TOMMY CASH

К тому же, итальянцы обратили внимание на то, что в композиции говорится о мафии и демонстрации роскоши.

Между тем TOMMY CASH отметил, что не имел целью оскорбить итальянцев. Певец добавил, что с уважением относится к Италии, любит итальянскую кухню, дизайн и кофе, поэтому не думал, что песня может вызвать критику.

"Я очень верю в эту песню. В ней есть что-то магическое. Никто из моей команды не хотел, чтобы она вышла, потому что это очень отличалось от моих предыдущих песен, но когда я сыграл ее своей бабушке, она начала плакать. Тогда понял, что в ней есть что-то особенное", — отреагировал на критику эстонец.

Тем временем в сети шутят над тем, что итальянцы "арестовали" TOMMY CASH.

TOMMY CASH

Кто такой TOMMY CASH

Томас Таммеметс родился в Таллинне в 1991 году. Артист известен своими тесными связями с россиянами, ведь записывал песни с российскими группами, гастролировал РФ и посещал оккупированный Крым в 2021 году. А его номер на "Евровидении-2025" ставит россиянка Алина Пязок.

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025"

Между тем букмекеры считают, что "Евровидение-2025", которое будет проходить в швейцарском Базеле, может выиграть Швеция. Украинская группа Ziferblat, которая будет представлять нашу страну с песней Bird of Pray, сейчас занимает 11 место, а Эстония — 5. Конкурс состоится в мае.

Напомним, Потап считает, что представитель Эстонии выиграет на "Евровидении-2025".

Также Фокус писал об отказе представителя Италии участвовать в "Евровидении-2025".