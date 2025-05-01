Вероятный победитель, скандалы и Ziferblat: что стоит знать о "Евровидении-2025" (фото, видео)

"Евровидение-2025" обещает быть одним из самых ярких шоу года. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал, где выберут победителя, состоится 17 мая. В этом году конкурс принимает Швейцария — страна, которая победила в 2024 году.

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Песня Украины на "Евровидении-2025"

Украина участвует в "Евровидении" с 2003 года и уже трижды побеждала:

В 2004 — Руслана с Wild Dances,

с Wild Dances, В 2016 — Джамала с 1944,

с 1944, В 2022 — Kalush Orchestra со Stefania. Тогда группа открыто обращалась к мировому сообществу со сцены, призывая спасти защитников Мариуполя.

Шансы Украины на победу в "Евровидении-2025"

По состоянию на 1 мая группе Ziferblat с песней Bird of Pray букмекеры дают четвертое место в первом полуфинале "Евровидения-2025". В целом Украине пророчат 13-е место в песенном конкурсе.

Фото: скріншот

Кто может победить на конкурсе "Евровидение-2025"

Интересно, что уже длительное время рейтинг букмекеров возглавляет Швеция, которая лишь через несколько недель лидерства в таблице презентовала конкурсную песню. Страну представит группа KAJ с композицией Bara Bada Bastu. Их песня уже набрала более 8 миллионов просмотров на YouTube.

Песня Швеции на "Евровидении-2025"

Группа Ziferblat — победитель Нацотбора

Ziferblat ("Циферблат") — украинская музыкальная группа, которая состоит из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист), Федора Ходакова (барабанщик). Музыканты с третьего раза одержали победу на украинском Нацотборе и теперь повезут свою песню в Базель.

Группа Ziferblat Фото: ziferblat_band

Когда будет "Евровидение-2025"

Полуфиналы "Евровидения-2025" запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал, где выберут победителя, состоится 17 мая. Украина выступит в первом эфире.

Скандалы на "Евровидении-2025"

Песня Мальты не прошла цензуру из-за игры слов, в которой британцы слышат ненормативную лексику. После жалоб еврофанов Европейский вещательный союз (EBU) взялся за проверку. Композиция Марианы Конте не прошла цензуру. В песне есть слово, которое с мальтийского переводится как "пение", однако в английском созвучно со сленгом-лайкой.

Италия требует дисквалифицировать с "Евровидения-2025" представителя Эстонии TOMMY CASH. Итальянцев оскорбило стереотипное изображение их нации в песне Espresso Macchiato. Впрочем, эстонца пока не исключили из участников конкурса.

Напомним, по мнению Потапа, победу в "Евровидении-2025" одержит представитель Эстонии TOMMY CASH. Рэпер даже ставит 100 долларов на это.

Также Фокус подробнее писал о группе Ziferblat, которая представит Украину на "Евровидении-2025" в Швейцарии. В 2019 году они даже участвовали в "Х-факторе", где спели композицию "Вночі".