Вероятный победитель, скандалы и Ziferblat: что стоит знать о "Евровидении-2025" (фото, видео)
"Евровидение-2025" обещает быть одним из самых ярких шоу года. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал, где выберут победителя, состоится 17 мая. В этом году конкурс принимает Швейцария — страна, которая победила в 2024 году.
Фокус рассказывает, что стоит знать о ежегодных песенных соревнованиях.
Украина участвует в "Евровидении" с 2003 года и уже трижды побеждала:
- В 2004 — Руслана с Wild Dances,
- В 2016 — Джамала с 1944,
- В 2022 — Kalush Orchestra со Stefania. Тогда группа открыто обращалась к мировому сообществу со сцены, призывая спасти защитников Мариуполя.
Шансы Украины на победу в "Евровидении-2025"
По состоянию на 1 мая группе Ziferblat с песней Bird of Pray букмекеры дают четвертое место в первом полуфинале "Евровидения-2025". В целом Украине пророчат 13-е место в песенном конкурсе.
Кто может победить на конкурсе "Евровидение-2025"
Интересно, что уже длительное время рейтинг букмекеров возглавляет Швеция, которая лишь через несколько недель лидерства в таблице презентовала конкурсную песню. Страну представит группа KAJ с композицией Bara Bada Bastu. Их песня уже набрала более 8 миллионов просмотров на YouTube.
Группа Ziferblat — победитель Нацотбора
Ziferblat ("Циферблат") — украинская музыкальная группа, которая состоит из трех участников: Даниила Лещинского (солист), Валентина Лещинского (гитарист), Федора Ходакова (барабанщик). Музыканты с третьего раза одержали победу на украинском Нацотборе и теперь повезут свою песню в Базель.
Когда будет "Евровидение-2025"
Полуфиналы "Евровидения-2025" запланированы на 13 и 15 мая, а гранд-финал, где выберут победителя, состоится 17 мая. Украина выступит в первом эфире.
Скандалы на "Евровидении-2025"
- Песня Мальты не прошла цензуру из-за игры слов, в которой британцы слышат ненормативную лексику. После жалоб еврофанов Европейский вещательный союз (EBU) взялся за проверку. Композиция Марианы Конте не прошла цензуру. В песне есть слово, которое с мальтийского переводится как "пение", однако в английском созвучно со сленгом-лайкой.
- Италия требует дисквалифицировать с "Евровидения-2025" представителя Эстонии TOMMY CASH. Итальянцев оскорбило стереотипное изображение их нации в песне Espresso Macchiato. Впрочем, эстонца пока не исключили из участников конкурса.
Напомним, по мнению Потапа, победу в "Евровидении-2025" одержит представитель Эстонии TOMMY CASH. Рэпер даже ставит 100 долларов на это.
Также Фокус подробнее писал о группе Ziferblat, которая представит Украину на "Евровидении-2025" в Швейцарии. В 2019 году они даже участвовали в "Х-факторе", где спели композицию "Вночі".