Євробачення-2025: від України їде гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, деталі (фото, відео)

Переможцем Національного відбору на "Євробачення-2025" став гурт Ziferblat — музичне тріо з Києва, яке вразило журі та глядачів піснею Bird of Pray. Саме вони захищатимуть честь України на головному пісенному конкурсі Європи, що відбудеться у травні у швейцарському Базелі.

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Пісня Ziferblat для "Євробачення-2025"

Гурт Ziferblat представить Україну на "Євробаченні-2025" у Базелі

Український гурт Ziferblat здобув перемогу у фіналі Національного відбору на "Євробачення-2025" та представить Україну на престижному музичному конкурсі, який відбудеться у швейцарському місті Базель уже зовсім скоро. Композиція Bird of Pray отримала 9 балів від журі та максимальні 10 балів від глядачів, набравши загалом 19 балів.

Хто такі Ziferblat

Гурт був заснований у 2015 році братами-близнюками Данилом (вокал) та Валентином (гітара) Лещинськими. До складу також входить барабанщик Федір Ходаков. З моменту свого створення колектив активно виступає на українських фестивалях, таких як "Бандерштат", "Файне Місто" та "Гайда Фест". У 2018 році музиканти здобули гран-прі на фестивалі "Тарас Бульба", а у 2019 році гурт представив свій дебютний кліп на сингл "Вночі".

Ziferblat на Нацвідборі Фото: Instagram @eurovision

Пісня Bird of Pray

Композиція Bird of Pray поєднує елементи диско-фанку з мотивами 60–70-х років, створюючи унікальне ретро-звучання. Після перемоги у Нацвідборі гурт представив оновлену версію пісні, над якою працював саундпродюсер Антон Чілібі, відомий своєю роботою з Alyona Alyona, Jerry Heil та Kalush Orchestra. У новій версії композиції були полегшені вокальні партії в приспіві та додано більш оркестрове звучання.

Шанси Ziferblat на перемогу в "Євробаченні-2025"

Станом на 2 травня пісні Bird of Pray букмекери дають четверте місце в першому півфіналі "Євробачення-2025". Загалом Україна може посісти 13-те місце в Базелі.

Ziferblat

"Євробачення-2025" у Базелі

69-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у швейцарському місті Базель на арені St. Jakobshalle. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня 2025 року, а гранд-фінал — на 17 травня. У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 виступлять у півфіналах. До фіналу приєднаються 20 переможців півфіналів, а також представники "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) та Швейцарії.

Гурт Ziferblat виступить у першій половині першого півфіналу.

Нагадаємо, Італія вимагає дискваліфікувати з "Євробачення-2025" представника Естонії TOMMY CASH. Італійців образило стереотипне зображення їхньої нації в пісні Espresso Macchiato.

Також Фокус писав про суму, яку Ziferblat витрачають на організаційні моменти участі в конкурсі. Виконавцям потрібні кошти як на конкурсний номер, так й на пре-паті, медійне просування, костюми та багато іншого, що загалом сягне близько 120 тисяч доларів.