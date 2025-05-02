Евровидение-2025: от Украины едет группа Ziferblat с песней Bird of Pray, детали (фото, видео)

Победителем Национального отбора на "Евровидение-2025" стала группа Ziferblat — музыкальное трио из Киева, которое поразило жюри и зрителей песней Bird of Pray. Именно они будут защищать честь Украины на главном песенном конкурсе Европы, который состоится в мае в швейцарском Базеле.

Related video

Фокус рассказывает, что стоит знать о представителях Украины.

Песня Ziferblat для "Евровидения-2025"

Группа Ziferblat представит Украину на "Евровидении-2025" в Базеле

Украинская группа Ziferblat одержала победу в финале Национального отбора на "Евровидение-2025" и представит Украину на престижном музыкальном конкурсе, который состоится в швейцарском городе Базель уже совсем скоро. Композиция Bird of Pray получила 9 баллов от жюри и максимальные 10 баллов от зрителей, набрав в целом 19 баллов.

Кто такие Ziferblat

Группа была основана в 2015 году братьями-близнецами Даниилом (вокал) и Валентином (гитара) Лещинскими. В состав также входит барабанщик Федор Ходаков. С момента своего создания коллектив активно выступает на украинских фестивалях, таких как "Бандерштат", "Файне Місто" и "Гайда Фест". В 2018 году музыканты получили гран-при на фестивале "Тарас Бульба", а в 2019 году группа представила свой дебютный клип на сингл "Вночі".

Ziferblat на Нацотборе Фото: Instagram @eurovision

Песня Bird of Pray

Композиция Bird of Pray сочетает элементы диско-фанка с мотивами 60-70-х годов, создавая уникальное ретро-звучание. После победы в Нацотборе группа представила обновленную версию песни, над которой работал саундпродюсер Антон Чилиби, известный своей работой с Alyona Alyona, Jerry Heil и Kalush Orchestra. В новой версии композиции были облегчены вокальные партии в припеве и добавлено более оркестровое звучание.

Шансы Ziferblat на победу в "Евровидении-2025"

По состоянию на 2 мая песне Bird of Pray букмекеры дают четвертое место в первом полуфинале "Евровидения-2025". В целом Украина может занять 13-е место в Базеле.

Ziferblat

"Евровидение-2025" в Базеле

69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle. Полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая 2025 года, а гранд-финал — на 17 мая. В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 выступят в полуфиналах. К финалу присоединятся 20 победителей полуфиналов, а также представители "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания) и Швейцарии.

Группа Ziferblat выступит в первой половине первого полуфинала.

Напомним, Италия требует дисквалифицировать с "Евровидения-2025" представителя Эстонии TOMMY CASH. Итальянцев оскорбило стереотипное изображение их нации в песне Espresso Macchiato.

Также Фокус писал о сумме, которую Ziferblat тратят на организационные моменты участия в конкурсе. Исполнителям нужны средства как на конкурсный номер, так и на пре-пати, медийное продвижение, костюмы и многое другое, что в целом составит около 120 тысяч долларов.