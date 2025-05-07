Евровидение-2025: группу Ziferblat спросили, приносит ли война в Украине "преимущества" (видео)

Участникам группы Ziferblat задали некорректный вопрос: является ли большая война в Украине преимуществом на конкурсе "Евровидение". Музыканты не растерялись и ответили достойно.

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Видео беседы с журналистом платформы о Евровидении EscYOUnited опубликовано в социальной сети Х.

Валентина Лещинского и Федора Ходакова из группы Ziferblat спросили, дает ли война в Украине "преимущества" на конкурсе.

"Это некорректно. Для каждого народа и страны война — это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?" — ответил Лещинский.

Поклонники украинской группы также разочаровались вопросом журналиста и оставили под видео нелестные комментарии.

Позднее сообщество EscYOUnited извинилось перед украинской группой за столь неудачный вопрос.

"Мы искренне извиняемся за неуместный вопрос, заданный украинским артистам. Евровидение — это о единстве и музыке. Мы никогда не ставили задачу приуменьшить невероятный талант Украины, или их нынешнюю борьбу. Мы провели внутреннюю работу, будем работать лучше", — пообещали они.

Видео интервью с участниками группы Ziferblat недоступно на сайте EscYOUnited.

Напомним, группа Ziferblat готовится представить Украину на "Евровидении" в швейцарском городе Базель, полуфиналы конкурса стартуют с 13 мая.

Фокус ранее писал, что росcийские оккупанты 4 мая обстреляли город Мирноград, под удар попал дом бэквокалистки Ziferblat, певицы Кристины Стариковой.