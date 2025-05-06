Первая репетиция на сцене "Евровидения-2025" позади: как будет выглядеть номер Ziferblat (видео)

Во время Нацотбора группа выступала в костюмах более официального стиля в фиолетовых тонах, а сцена была украшена зеленью и цветами. Однако европейская сцена увидит номер в совершенно другой концепции.

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Деталями с места событий поделились 6 мая в "Суспільне".

Номер Ziferblat будет без цветов

В городе Базель (Швейцария) уже активно готовятся к нынешнему "Евровидению". Представители Украины — группа Ziferblat — уже провели первую репетицию на большой сцене. По новым правилам снимать выступление было запрещено, но стали известны некоторые детали.

Режиссером номера стала Мария Коростелева, которая ранее работала с группами Kazka, Krutь, The Erised и Fo Sho. Она также режиссировала номера для Нацотбора, 8 сезона "Голоса Страны", "Танцев со звездами" и др.

Коростелева поделилась, что вдохновлялась украинскими легендами и мифами, а также образом соловья, который "как символ, как метафора, который поет каждый день, и так пробуждает новый день". Она объяснила, что во многих рассказах птицу пытались заключить в клетке или убить, но его песня продолжала звучать. Так же звучит украинская песня сейчас, которую продолжают слышать в мире.

В номере пытались сохранить стилистику 70-х, ведь артисты должны комфортно чувствовать себя на сцене. Поэтому режиссер также отталкивалась "от айдентики, от ДНК, бренда Ziferblat".

Выступление Ziferblat на Нацотборе запомнилось зрителям сине-фиолетовыми тонами, классического стиля костюмами и сценой, покрытой зеленью. Артисты пели, стоя среди травы и цветов. Однако европейские зрители увидят совсем другую концепцию номера.

Украинский дизайнер и основатель бренда Frolov Иван Фролов объяснил, что по замыслу режиссера, цветов и зелени как декораций не будет. Однако эта деталь получила свое продолжение в костюмах артистов, которые тоже выглядят совсем иначе.

Символизм новых костюмов Ziferblat

Новые костюмы для группы создал Фролов. Он ранее одевал как иностранных звезд, например Бейонсе, Сабрину Карпентер, Дуа Липу, Måneskin, так и наших, в частности группу Tvorchi, Джамалу и Тину Кароль.

Среди уникальных элементов — панковые пояса с металлическими элементами и кристаллами Swarovski, а также вышивка мальв, созданная художницей Натальей Сойко. Эти мальвы и являются элементом, в котором сохранились цветы из первоначального замысла. Однако если раньше зелень прорастала непосредственно на сцене, теперь будут цвести только костюмы.

"Мальва является очень особенным цветком для украинцев — она олицетворяет тему перерождения", — подчеркнул дизайнер.

В выборе цветов Фролов отталкивался от номера и вкусов самих артистов. Однако замысел заключался в том, чтобы каждый выделялся на сцене и имел моноцвет как собственный символ.

Фото костюма солиста Ziferblat Даниила Лещинского Фото: Instagram @eurovision

"Я до последнего очень переживал, как костюмы заработают на сцене. Потому что настоящий свет и звук мы не могли протестировать нигде. И когда увидели первый тестовый дубль, то со всей командой аж выдохнули, хотя еще многое нужно доработать. Костюмы работают", — признался дизайнер.

Он рассказал, что у музыкантов и бэквокалисток будет общий элемент — сердце. При этом реализован он по-разному: у солиста Даниила Лещинского это будет специальное украшение, у гитариста Валентина Лещинского в форме сердца будет выгибаться воротник рубашки, а бэквокалистки будут иметь украшения на корсетах.

"Они не из настоящего зеркала, а сделаны так, как раньше делали в средневековье зеркала. Это металл, который отполирован до блеска зеркального. И это тоже определенный символизм тех сил духа, которые у нас есть. Наши сердца отражают все, что происходит в мире, но их невозможно разбить", — подчеркнул Фролов.

Фото костюма солиста Ziferblat Даниила Лещинского Фото: Instagram @eurovision

Напомним, после презентации новые костюмы группы Ziferblat спровоцировали целые баталии в соцсетях. Кому-то яркие и неординарные образы показались неуместными, другие же фанаты "Евровидения" высоко оценили заложенный в одежду символизм и ее оригинальность.

Одной из бэквокалисток Ziferblat стала певица Кристина Старикова, которая ранее участвовала в шоу "Голос страны". 4 мая ВС РФ обстреляли родной ей город Мирноград, под ударом оказался дом артистки.