Ziferblat на "Евровидение-2025" одели в костюмы Фролова: реакция сети (фото)

Украинская группа Ziferblat, которая представляет Украину на "Евровидении-2025" в Базеле, презентовала свои сценические костюмы, вызвав оживленное обсуждение в социальных сетях.

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Ziferblat костюмы на Евровидении-2025: стиль 70-х и гламур

Образы для коллектива создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, который ранее работал с такими артистами, как Джамала, Тина Кароль и группа Tvorchi.

Стиль и вдохновение

Костюмы группы Ziferblat вдохновлены модой 1970-х годов, сочетая ретро-эстетику с современными элементами. Основные черты образов включают:

Яркие цвета : фуксия, бирюза и электрик.

: фуксия, бирюза и электрик. Широкие брюки-клеш : характерная черта стиля 70-х.

: характерная черта стиля 70-х. Блестящие детали и вышивка : добавляют гламурного акцента.

: добавляют гламурного акцента. Фирменные элементы бренда FROLOV: в частности, сердце, которое стало визитной карточкой украинского дизайнера.

Костюмы группы Ziferblat

Описание костюмов участников Ziferblat

Даниил Лещинский (вокалист): выйдет на сцену в ярко-розовом костюме с глубоким вырезом, массивным поясом и декоративным сердцем на груди.

(вокалист): выйдет на сцену в ярко-розовом костюме с глубоким вырезом, массивным поясом и декоративным сердцем на груди. Валентин Лещинский : выбрал синий костюм с рубашкой на пуговицах и маленьким перевернутым сердечком под шеей.

: выбрал синий костюм с рубашкой на пуговицах и маленьким перевернутым сердечком под шеей. Федор Ходаков: появится в ярко-голубом наряде с рубашкой на пуговицах.

К ним присоединятся три бэк-вокалистки в блестящих золотых брючных костюмах, дополняющих общую концепцию выступления.

Реакция общественности

После презентации костюмов Ziferblat в социальных сетях разгорелись дискуссии. Некоторые пользователи выражают восхищение смелостью и оригинальностью образов, другие же считают их слишком эпатажными и не соответствующими ожиданиям аудитории.

"Очень интересно увидеть наконец полный конечный результат, костюмы невероятные, спасибо господину Фролову за такую работу, это создает неповторимую атмосферу и вместе с заложенным символизмом в каждую деталь влюбляет еще сильнее во всю эту командную работу", "Действительно неожиданные наряды, они просто шикарные", "Розовый не подходит к песне", "Я очень люблю Украину, но жаль, что эта одежда не подошла", — пишут пользователи сети.

Костюмы группы Ziferblat

Напомним, россияне обстреляли дом Кристины Стариковой — бэквокалистки группы Ziferblat. Певица показала последствия вражеского удара 4 мая по ее дому в Мирнограде Донецкой области.

Также Фокус писал о сумме расходов Ziferblat на "Евровидение-2025". Музыкантам нужны средства как на конкурсный номер, так и на пре-пати, медийное продвижение, костюмы и многое другое, что в целом составит около 120 тысяч долларов.