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Стиль жизни Нацотбор на Евровидение 2025

Ziferblat на "Евровидение-2025" одели в костюмы Фролова: реакция сети (фото)

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Фото: ziferblat_band | Группа Ziferblat представит Украину на "Евровидении-2025"

Украинская группа Ziferblat, которая представляет Украину на "Евровидении-2025" в Базеле, презентовала свои сценические костюмы, вызвав оживленное обсуждение в социальных сетях.

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Ziferblat костюмы на Евровидении-2025: стиль 70-х и гламур

Образы для коллектива создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, который ранее работал с такими артистами, как Джамала, Тина Кароль и группа Tvorchi.

Стиль и вдохновение

Костюмы группы Ziferblat вдохновлены модой 1970-х годов, сочетая ретро-эстетику с современными элементами. Основные черты образов включают:

  • Яркие цвета: фуксия, бирюза и электрик.
  • Широкие брюки-клеш: характерная черта стиля 70-х.
  • Блестящие детали и вышивка: добавляют гламурного акцента.
  • Фирменные элементы бренда FROLOV: в частности, сердце, которое стало визитной карточкой украинского дизайнера.
Костюмы группы Ziferblat

Описание костюмов участников Ziferblat

  • Даниил Лещинский (вокалист): выйдет на сцену в ярко-розовом костюме с глубоким вырезом, массивным поясом и декоративным сердцем на груди.
  • Валентин Лещинский: выбрал синий костюм с рубашкой на пуговицах и маленьким перевернутым сердечком под шеей.
  • Федор Ходаков: появится в ярко-голубом наряде с рубашкой на пуговицах.

К ним присоединятся три бэк-вокалистки в блестящих золотых брючных костюмах, дополняющих общую концепцию выступления.

Реакция общественности

После презентации костюмов Ziferblat в социальных сетях разгорелись дискуссии. Некоторые пользователи выражают восхищение смелостью и оригинальностью образов, другие же считают их слишком эпатажными и не соответствующими ожиданиям аудитории.

"Очень интересно увидеть наконец полный конечный результат, костюмы невероятные, спасибо господину Фролову за такую работу, это создает неповторимую атмосферу и вместе с заложенным символизмом в каждую деталь влюбляет еще сильнее во всю эту командную работу", "Действительно неожиданные наряды, они просто шикарные", "Розовый не подходит к песне", "Я очень люблю Украину, но жаль, что эта одежда не подошла", — пишут пользователи сети.

Костюмы группы Ziferblat

Напомним, россияне обстреляли дом Кристины Стариковой — бэквокалистки группы Ziferblat. Певица показала последствия вражеского удара 4 мая по ее дому в Мирнограде Донецкой области.

Также Фокус писал о сумме расходов Ziferblat на "Евровидение-2025". Музыкантам нужны средства как на конкурсный номер, так и на пре-пати, медийное продвижение, костюмы и многое другое, что в целом составит около 120 тысяч долларов.