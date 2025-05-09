Євробачення 2025: хто буде коментаторами для України і де дивитись шоу

Тімур Мірошниченко традиційно коментуватиме усі три шоу Євробачення-2025 — два півфінали й фінал. У кожному з них до нього долучиться зірковий співкоментатор.

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Про це пише Суспільне.

Серед коментаторів буде телеведучий, ведучий Національного відбору на Євробачення-2016 і громадський діяч Олександр Педан, комік та єврофан Влад Куран та одна з представниць України на Євробаченні 2024 року alyona alyona.

"З Олександром Педаном ми знайомі дуже давно. Здається, вперше ми співпрацювали разом 20 років тому у Ялті. Після цього у нас було багато спільних проєктів, де ми були в різних образах, але коментуватимемо таку подію разом уперше. Тому це точно буде дуже цікаво. Влад Куран — ще той єврофан, він всім серцем та душею любить цей конкурс. Тому це точно буде неймовірний досвід як для нього, так і для всіх глядачів. На нас чекає гумор і палка любов до Євробачення", — прокоментував Тімур Мірошниченко.

З alyona alyona Тімур також дуже радий попрацювати. Каже, це одна з найулюбленіших співачок його дітей та й загалом родини й усієї країни. За його словами, вона справжня музична ікона і як ніхто розуміє цей конкурс зсередини. Йому буде дуже цікаво почути її погляд на те, що відбуватиметься на сцені конкурсу у Базелі.

Олександр Педан зазначив, що одразу погодився на нову для себе роль і вже активно готується, слухаючи усі цьогорічні пісні Євробачення:

"Це новий досвід! Але знаєте, дуже вже хочеться його прожити. Коли мені запропонували стати співкоментатором Євробачення, не сумнівався ні хвилини. Звісно, хвилююсь, бо це відповідально. Трішки готуюсь: вмикаю собі в автівці пісні інших країн, заслуховую трек наших Ziferblat. Але точно знаю, що буду коментувати, як звичайний глядач. Експертності від мене навряд почуєте. Відповідатиму за настрій!" — поділився Олександр Педан.

Для коміка Влада Курана це також оригінальний досвід. Він складе компанію Тімуру Мірошниченка в другому півфіналі.

"Для мене Євробачення це як день народження — раз на рік я кайфую. Я думаю, що Ziferblat здивують Європу. Таких представників від України ще не було. Це щось новеньке. У нас є всі шанси перемогти у першому півфіналі", — прокоментував Влад Куран.

Одна з представниць України на Євробаченні 2025 року alyona alyona також рада долучитися до конкурсу знову. Разом з Тімуром вона коментуватиме фінал проєкту, у цей час Jerry Heil оголосить бали національного журі України.

За словами alyona alyona, пісенне шоу для неї це теплі музичні спогади.

"Я дійсно рада долучитися до коментування, особливо з таким гуру коментаторства як Тімур, який вже 20 років працює у Євробаченні. Доповнити його, додати щось своє, свіжий досвід, можливо, щось пояснити, цікаве розповісти, пригадати якісь інсайти минулорічні. І звичайно пережити це євробаченське хвилювання ще раз", — зазначила alyona alyona.

Де дивитися Євробачення 2025

Євробачення відбудеться у місті Базель в Швейцарії. Гранд-фінал Євробачення буде у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року. 37 країн візьмуть участь у шоу. Україну представить гурт Ziferblat, який виступить у першому півфіналі під номером 5.

За годину до показу кожного із шоу, о 21:00, на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться трансляція проєкту "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025". Пряма трансляція двох півфіналів та гранд-фіналу Євробачення-2025 розпочнеться на телеканалі о 22:00.

Трансляція 69-го Пісенного конкурсу Євробачення-2025 буде також на хвилях "Радіо Промінь". Розпочнеться о 22:00. Ведучими першого та другого півфіналу стануть Леся Антипенко і Дмитро Захарченко. Ведучі гранд-фіналу – Анна Заклецька і Денис Денисенко.

"Передшоу" та усі шоу Євробачення-2025 також можна буде дивитися на сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. На ютуб-каналі Євробачення Україна о 21:00 можна подивитися "Передшоу", а з 22:00 слухати та спостерігати за Тімуром Мірошниченком разом із зірковими коментаторами.

Нагадаємо, учасникам гурту Ziferblat поставили запитання: чи є велика війна в Україні перевагою на конкурсі "Євробачення". Музиканти не розгубилися і гідно відповіли.

Фокус також писав, що відбувалася перша репетиція Ziferblat на сцені "Євробачення-2025". У номері намагалися зберегти стилістику 70-х, адже артисти мають комфортно почуватися на сцені. Тож режисерка також відштовхувалася "від айдентики, від ДНК, бренду Ziferblat".