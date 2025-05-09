Евровидение 2025: кто будет комментаторами для Украины и где смотреть шоу

Тимур Мирошниченко традиционно будет комментировать все три шоу Евровидения-2025 — два полуфинала и финал. В каждом из них к нему присоединится звездный сокомментатор.

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Об этом пишет Общественное.

Среди комментаторов будет телеведущий, ведущий Национального отбора на Евровидение-2016 и общественный деятель Александр Педан, комик и еврофан Влад Куран и одна из представительниц Украины на Евровидении 2024 года alyona alyona alyona.

"С Александром Педаном мы знакомы очень давно. Кажется, впервые мы сотрудничали вместе 20 лет назад в Ялте. После этого у нас было много совместных проектов, где мы были в разных образах, но комментировать такое событие вместе будем впервые. Поэтому это точно будет очень интересно. Влад Куран — еще тот еврофан, он всем сердцем и душой любит этот конкурс. Поэтому это точно будет невероятный опыт как для него, так и для всех зрителей. Нас ждет юмор и горячая любовь к Евровидению", — прокомментировал Тимур Мирошниченко.

С alyona alyona Тимур также очень рад поработать. Говорит, это одна из самых любимых певиц его детей и вообще семьи и всей страны. По его словам, она настоящая музыкальная икона и как никто понимает этот конкурс изнутри. Ему будет очень интересно услышать ее взгляд на то, что будет происходить на сцене конкурса в Базеле.

Александр Педан отметил, что сразу согласился на новую для себя роль и уже активно готовится, слушая все нынешние песни Евровидения:

"Это новый опыт! Но знаете, очень уж хочется его прожить. Когда мне предложили стать сокомментатором Евровидения, не сомневался ни минуты. Конечно, волнуюсь, потому что это ответственно. Немного готовлюсь: включаю себе в машине песни других стран, заслушиваю трек наших Ziferblat. Но точно знаю, что буду комментировать, как обычный зритель. Экспертности от меня вряд ли услышите. Буду отвечать за настроение!" — поделился Александр Педан.

Для комика Влада Курана это также оригинальный опыт. Он составит компанию Тимуру Мирошниченко во втором полуфинале.

"Для меня Евровидение это как день рождения — раз в год я кайфую. Я думаю, что Ziferblat удивят Европу. Таких представителей от Украины еще не было. Это что-то новенькое. У нас есть все шансы победить в первом полуфинале", — прокомментировал Влад Куран.

Одна из представительниц Украины на Евровидении 2025 года alyona alyona alyona также рада присоединиться к конкурсу снова. Вместе с Тимуром она будет комментировать финал проекта, в это время Jerry Heil объявит баллы национального жюри Украины.

По словам alyona alyona, песенное шоу для нее это теплые музыкальные воспоминания.

"Я действительно рада присоединиться к комментированию, особенно с таким гуру комментаторства как Тимур, который уже 20 лет работает в Евровидении. Дополнить его, добавить что-то свое, свежий опыт, возможно, что-то объяснить, интересное рассказать, вспомнить какие-то инсайты прошлогодние. И конечно пережить это евробаченское волнение еще раз", — отметила alyona alyona.

Где смотреть Евровидение 2025

Евровидение состоится в городе Базель в Швейцарии. Гранд-финал Евровидения будет в субботу, 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая 2025 года. 37 стран примут участие в шоу. Украину представит группа Ziferblat, которая выступит в первом полуфинале под номером 5.

За час до показа каждого из шоу, в 21:00, на телеканале "Суспільне Культура" начнется трансляция проекта "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение-2025". Прямая трансляция двух полуфиналов и гранд-финала Евровидения-2025 начнется на телеканале в 22:00.

Трансляция 69-го Песенного конкурса Евровидение-2025 будет также на волнах "Радио Проминь". Начнется в 22:00. Ведущими первого и второго полуфинала станут Леся Антипенко и Дмитрий Захарченко. Ведущие гранд-финала — Анна Заклецкая и Денис Денисенко.

"Предшоу" и все шоу Евровидения-2025 также можно будет смотреть на сайте Общественное Культура и Общественное Евровидение. На ютуб-канале Евровидения Украина в 21:00 можно посмотреть "Предшоу", а с 22:00 слушать и наблюдать за Тимуром Мирошниченко вместе со звездными комментаторами.

Напомним, участникам группы Ziferblat задали вопрос: является ли большая война в Украине преимуществом на конкурсе "Евровидение". Музыканты не растерялись и достойно ответили.

Фокус также писал, что проходила первая репетиция Ziferblat на сцене "Евровидения-2025". В номере пытались сохранить стилистику 70-х, ведь артисты должны комфортно чувствовать себя на сцене. Поэтому режиссер также отталкивалась "от айдентики, от ДНК, бренда Ziferblat".