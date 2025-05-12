Уже завтра первый полуфинал: где и во сколько смотреть "Евровидение-2025" (видео)

В первом полуфинале будет выступать группа Ziferblat, которая представляет в этом году Украину. Также можно будет увидеть выступление Швеции, которой букмекеры пророчат победу.

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О том, как голосовать и где смотреть эфир, 12 мая сообщили в "Суспільне".

Часть номера Ziferblat для "Евровидения", которую уже показали зрителям

Первый полуфинал "Евровидения-2025": где и когда

Первый полуфинал будет проходить в Базеле 13 мая, то есть уже во вторник. По киевскому времени трансляция начнется в 22:00.

Посмотреть эфир можно будет:

на сайтах "Суспільне Культура" и "Евровидение в Украине";

на телеканале "Суспільне Культура";

на "Радіо Промінь" (только аудио).

Первый полуфинал "Евровидения-2025": чего ждать

Первый полуфинал будут комментировать украинские телеведущие Тимур Мирошниченко и Александр Педан. Украина будет выступать под номером 5. В этом году страну будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Клип на песню, с которой будут представлять Украину

Также 13 мая будет выступать Швеция, которая стала фаворитом у букмекеров в этом году. Также номера представят Испания, Италия и Швейцария, которые попадают в финал автоматически.

Первый полуфинал "Евровидения-2025": как голосовать

В случае с полуфиналами голосовать можно только тогда, когда выступает страна зрителя. То есть украинцы смогут отдать свой голос 13 мая, но не во время второго полуфинала.

Проголосовать можно:

онлайн через esc.vote;

отправив SMS по номеру 7576, в котором будет указан номер страны (от 01 до 15).

Один зритель может отдать до 20 голосов, но за свою страну голосовать нельзя. Важно, что зрители из стран, которые не участвуют в "Евровидении", имеют на голосование 24 часа, но это происходит до шоу. Зрители же из стран-участниц могут отдать свой голос только во время эфира.

Напомним, букмекеры прогнозируют, что первое место на "Евровидении-2025" может занять шведская группа KAJ с песней "Bara bada bastu". В тройку лидеров также вошли Австрия и Франция. Украина же, по прогнозам, займет 14 место.

Режиссером номера Ziferblat для "Евровидения" стала Мария Коростелева. На Нацотборе выступление группы запомнилось фиолетовыми тонами и цветами, которые покрывали сцену. Однако номер, который увидят европейские зрители, выглядит совсем иначе.