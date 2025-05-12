Кто может победить на Евровидении-2025 и какие шансы в Украины: прогноз букмекеров

Во вторник, 13 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2025". Букмекеры сделали свои ставки на вероятного победителя шоу. В частности, первое место пророчат Швеции.

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Об этом пишет Ецгоѵіопіоп World.

Согласно информации сайта, первое место может занять группа KAJ с песней "Bara bada bastu" из Швеции. Ее шансы на победу оценивают в 38%.

В тройке лидеров также есть Австрия. Вероятность победы этой страны, по ставкам букмекеров, 22%. В частности, лидером является Франция, ее возможность победить оценили в 7%. Завершает первую пятерку Израиль и Бельгия с 5 и 4% соответственно.

Что касается Украины, то, по мнению букмекеров, украинская группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" может занять 14 место.

Евровидение-2025: что известно

Евровидение состоится в городе Базель в Швейцарии. Гранд-финал Евровидения будет в субботу, 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая 2025 года. 37 стран примут участие в шоу. Украину представит группа Ziferblat, которая выступит в первом полуфинале под номером 5.

За час до показа каждого из шоу, в 21:00, на телеканале "Суспільне Культура" начнется трансляция проекта "Предшоу. Песенный конкурс Евровидение-2025". Прямая трансляция двух полуфиналов и гранд-финала Евровидения-2025 начнется на телеканале в 22:00.

Трансляция 69-го Песенного конкурса Евровидение-2025 будет также на волнах "Радио Проминь". Начнется в 22:00. Ведущими первого и второго полуфинала станут Леся Антипенко и Дмитрий Захарченко. Ведущие гранд-финала — Анна Заклецкая и Денис Денисенко.

"Предшоу" и все шоу Евровидения-2025 также можно будет смотреть на сайте Общественное Культура и Общественное Евровидение. На ютуб-канале Евровидения Украина в 21:00 можно посмотреть "Предшоу", а с 22:00 слушать и наблюдать за Тимуром Мирошниченко вместе со звездными комментаторами.

Напомним, участникам группы Ziferblat задали вопрос: является ли большая война в Украине преимуществом на конкурсе "Евровидение". Музыканты не растерялись и достойно ответили.

Фокус также писал, что проходила первая репетиция Ziferblat на сцене "Евровидения-2025". В номере пытались сохранить стилистику 70-х, ведь артисты должны комфортно чувствовать себя на сцене. Поэтому режиссер также отталкивалась "от айдентики, от ДНК, бренда Ziferblat".