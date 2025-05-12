Хто може перемогти на Євробаченні-2025 і які шанси в України: прогноз букмекерів

У вівторок, 13 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Букмекери зробили свої ставки на ймовірного переможця шоу. Зокрема, перше місце пророкують Швеції.

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Про це пише Еurovision World.

Згідно з інформацією сайту, перше місце може зайняти гурту KAJ з піснею "Bara bada bastu" зі Швеції. Його шанси на перемогу оцінюють у 38%.

У трійці лідерів також є Австрія. Ймовірність перемоги цієї країни, за ставками букмекерів, 22%. Зокрема, лідером є Франція, її можливість перемогти оцінили у 7%. Завершує першу п'ятірку Ізраїль та Бельгія з 5 та 4% відповідно.

Щодо України, то, на думку букмекерів, український гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" може зайняти 14 місце.

Євробачення-2025: що відомо

Євробачення відбудеться у місті Базель в Швейцарії. Гранд-фінал Євробачення буде у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року. 37 країн візьмуть участь у шоу. Україну представить гурт Ziferblat, який виступить у першому півфіналі під номером 5.

За годину до показу кожного із шоу, о 21:00, на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться трансляція проєкту "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2025". Пряма трансляція двох півфіналів та гранд-фіналу Євробачення-2025 розпочнеться на телеканалі о 22:00.

Трансляція 69-го Пісенного конкурсу Євробачення-2025 буде також на хвилях "Радіо Промінь". Розпочнеться о 22:00. Ведучими першого та другого півфіналу стануть Леся Антипенко і Дмитро Захарченко. Ведучі гранд-фіналу — Анна Заклецька і Денис Денисенко.

"Передшоу" та усі шоу Євробачення-2025 також можна буде дивитися на сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. На ютуб-каналі Євробачення Україна о 21:00 можна подивитися "Передшоу", а з 22:00 слухати та спостерігати за Тімуром Мірошниченком разом із зірковими коментаторами.

Нагадаємо, учасникам гурту Ziferblat поставили запитання: чи є велика війна в Україні перевагою на конкурсі "Євробачення". Музиканти не розгубилися і гідно відповіли.

Фокус також писав, що відбувалася перша репетиція Ziferblat на сцені "Євробачення-2025". У номері намагалися зберегти стилістику 70-х, адже артисти мають комфортно почуватися на сцені. Тож режисерка також відштовхувалася "від айдентики, від ДНК, бренду Ziferblat".