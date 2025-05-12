Вже завтра перший півфінал: де й о котрій дивитись "Євробачення-2025" (відео)

У першому півфіналі виступатиме гурт Ziferblat, який представляє цього року Україну. Також можна буде побачити виступ Швеції, якій букмекери пророкують перемогу.

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Про те, як голосувати і де дивитись ефір, 12 травня повідомили у "Суспільному".

Частина номеру Ziferblat для "Євробачення", яку вже показали глядачам

Перший півфінал "Євробачення-2025": де і коли

Перший півфінал проходитиме у Базелі 13 травня, тобто вже у вівторок. За київським часом трансляція розпочнеться о 22:00.

Подивитись ефір можна буде:

на сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні";

на телеканалі "Суспільне Культура";

на "Радіо Промінь" (лише аудіо).

Перший півфінал "Євробачення-2025": чого чекати

Перший півфінал коментуватимуть українські телеведучі Тімур Мірошниченко та Олександр Педан. Україна виступатиме під номером 5. Цього року країну представлятиме гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".

Кліп на пісню, з якою представлятимуть Україну

Також 13 травня виступатиме Швеція, яка стала фаворитом у букмекерів цього року. Також номери презентуватимуть Іспанія, Італія та Швейцарія, які потрапляють у фінал автоматично.

Перший півфінал "Євробачення-2025": як голосувати

У випадку з півфіналами голосувати можна лише тоді, коли виступає країна глядача. Тобто українці зможуть віддати свій голос 13 травня, але не під час другого півфіналу.

Проголосувати можна:

онлайн через esc.vote;

відправивши SMS за номером 7576, в якому буде вказаний номер країни (від 01 до 15).

Один глядач може віддати до 20 голосів, але за свою країну голосувати не можна. Важливо, що глядачі з країн, які не беруть участь в "Євробаченні", мають на голосування 24 години, але це відбувається до шоу. Глядачі ж з країн-учасниць можуть віддати свій голос лише під час ефіру.

Нагадаємо, букмекери прогнозують, що перше місце на "Євробаченні-2025" може зайняти шведський гурт KAJ з піснею "Bara bada bastu". У трійку лідерів також увійшли Австрія та Франція. Україна ж, за прогнозами, посяде 14 місце.

Режисеркою номера Ziferblat для "Євробачення" стала Марія Коростельова. На Нацвідборі виступ гурту запам’ятався фіолетовими тонами та квітами, які вкривали сцену. Однак номер, який побачать європейські глядачі, виглядає зовсім інакше.