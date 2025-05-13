"Вперше у житті пишаюся країною": польська Руслана зробила фурор на Євробаченні (відео)

52-річна Юстина Стечковська, яка представляє Польщу на 69-му пісенному конкурсі Євробачення в Базелі (Швейцарія) з піснею GAJA, зробила на сцені справжній фурор. Номер співачки візуально схожий на переможний виступ Руслани в 2004 році.

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Фокус стежить за прямою трансляцією конкурсу.

Представниця Польщі вийшла на сцену під номером 2. Традиційно у номері поляків чимало дивних візуальних ефектів. Цього року глядачам показали велетенського графічного дракона, наче з "Гри престолів", якого намагалась "осідлати" запальна Юстина. Співачка демонструвала шалену хореографію та свій вокальний діапазон.

Її пісня Gaja поєднує міфологічні мотиви з особистими переживаннями, зображаючи образ матері-природи та закликаючи до гармонії з навколишнім світом.

Реакція глядачів

"Я був вражений, що Юстина у віці 52 років так добре виступила з танцюристами. Вітання з Фінляндії", — написав один з глядачів під відео;

"Вперше в житті я так пишаюся своєю країною", — написала наступна коментаторка;

Коментарі фанатів Фото: YouTube

"Це було прекрасно! Чудові візуальні ефекти ідеально поєднувалися з піснею, надаючи їй магічного значення. Пані Юстино, ви вже перемогли для себе і для нас", — підтримав виконавицю ще один юзер.

Польська Руслана

Стечковська повернулась на сцену Євробачення через 30 років після її першої участі у 1995 році з піснею Sama. Таким чином, артистка встановила новий рекорд за найдовшим інтервалом між виступами на конкурсі.

Юстину ще називають "шаманкою польської музичної сцени". Вона зробила собі ім'я як вокалістка, композиторка, авторка пісень, акторка та фотографка.

Юстина "літала" на драконі Фото: YouTube

Виконавиця випустила 19 студійних альбомів, записала понад 200 пісень та дала 3000 концертів. Вона також є членом журі конкурсу "Голос Польщі" , де її нарекли "Пані професор".

Нагадаємо, учасникам Ziferblat поставили запитання: чи є війна в Україні перевагою на конкурсі "Євробачення". Музиканти не розгубилися і гідно відповіли.

Фокус також писав про першу репетицію Ziferblat на сцені "Євробачення-2025". У номері намагалися зберегти стилістику 70-х, адже артисти мають комфортно почуватися на сцені.