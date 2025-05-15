"Вищав усю пісню": як виступив на Євробаченні-2025 ймовірний переможець (відео)
15 травня у швейцарському Базелі під час другого півфіналу Євробачення-2025 справжній фурор викликав виступ Йоганнеса Піча — представника Австрії з композицією Wasted Love ("Втрачене кохання").
Букмекери пророкують артисту друге місце у фіналі конкурсу, а в рейтингу другого півфіналу він впевнено лідирує на першій позиції.
У своїй конкурсній пісні Йоганнес майстерно поєднав здавалося б несумісні музичні напрямки — поп, оперу та електронну музику, що дозволило розкрити всі грані його вокальних можливостей. Варто зазначити, що схожу стратегію використали й торішні переможці конкурсу Nemo, змішавши оперний спів із репом.
Пісня ймовірного переможця Євробачення
"Ця пісня відображає мій досвід нерозділеного кохання. Коли маєш багато любові, якій ніде приземлитися. Ніби пливеш морем на крихкому паперовому кораблику. Проте в цій наївній відданості є щось безперечно прекрасне", — пояснив артист.
Дивовижним виявився і сценічний перформанс австрійця. На сцені встановили конструкцію у вигляді корабля з валіз та коробок, яка візуально занурювала глядачів у подорож безоднею нерозділеного кохання. Йоганнес виступав в оточенні диму, а спрямований на нього потік повітря створював ілюзію шторму.
Реакція глядачів конкурсу
Ще до виступу на конкурсі пісня артиста здобула визнання серед єврофанів, які називали її "шедевром" та "справжнім мистецтвом", відзначаючи неймовірний голос виконавця. Однак номер сподобався далеко не всім, у коментарях в чаті під час прямої трансляції другого півфіналу учасника звинуватили у "вищанні", хоча більше відгуків позитивних.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Український режисер Олег Боднарчук, який має досвід співпраці з багатьма вітчизняними артистами, поділився своїми враженнями від виступу гурту Ziferblat у першому півфіналі Євробачення. За його словами, він відчуває гордість за Україну, проте в номері були елементи, які йому не сподобалися.
- Також раніше ми розповідали про виступ українського гурту Ziferblat на сцені Євробачення-2025 у Базелі. Образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов, який раніше працював із такими зірками, як Джамала, Тіна Кароль та гурт Tvorchi.
- Додамо, що Ziferblat успішно пройшов до грандфіналу конкурсу. Відповідно до результатів жеребкування, гурт виступить 17 травня у першій половині фінального шоу. Точний номер їхнього виступу наразі ще не оголошено.