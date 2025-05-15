"Вищав усю пісню": як виступив на Євробаченні-2025 ймовірний переможець (відео)

15 травня у швейцарському Базелі під час другого півфіналу Євробачення-2025 справжній фурор викликав виступ Йоганнеса Піча — представника Австрії з композицією Wasted Love ("Втрачене кохання").

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Букмекери пророкують артисту друге місце у фіналі конкурсу, а в рейтингу другого півфіналу він впевнено лідирує на першій позиції.

У своїй конкурсній пісні Йоганнес майстерно поєднав здавалося б несумісні музичні напрямки — поп, оперу та електронну музику, що дозволило розкрити всі грані його вокальних можливостей. Варто зазначити, що схожу стратегію використали й торішні переможці конкурсу Nemo, змішавши оперний спів із репом.

Пісня ймовірного переможця Євробачення

"Ця пісня відображає мій досвід нерозділеного кохання. Коли маєш багато любові, якій ніде приземлитися. Ніби пливеш морем на крихкому паперовому кораблику. Проте в цій наївній відданості є щось безперечно прекрасне", — пояснив артист.

Виступ представника Австрії Фото: Eurovision.tv

Дивовижним виявився і сценічний перформанс австрійця. На сцені встановили конструкцію у вигляді корабля з валіз та коробок, яка візуально занурювала глядачів у подорож безоднею нерозділеного кохання. Йоганнес виступав в оточенні диму, а спрямований на нього потік повітря створював ілюзію шторму.

Реакція глядачів конкурсу

Ще до виступу на конкурсі пісня артиста здобула визнання серед єврофанів, які називали її "шедевром" та "справжнім мистецтвом", відзначаючи неймовірний голос виконавця. Однак номер сподобався далеко не всім, у коментарях в чаті під час прямої трансляції другого півфіналу учасника звинуватили у "вищанні", хоча більше відгуків позитивних.

Коментарі глядачів Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: