"Визжал всю песню": как выступил на Евровидении-2025 вероятный победитель (видео)

15 мая в швейцарском Базеле во время второго полуфинала Евровидения-2025 настоящий фурор вызвало выступление Йоханнеса Пича — представителя Австрии с композицией Wasted Love ("Потерянная любовь").

Related video

Букмекеры пророчат артисту второе место в финале конкурса, а в рейтинге второго полуфинала он уверенно лидирует на первой позиции.

В своей конкурсной песне Йоханнес мастерски соединил казалось бы несовместимые музыкальные направления — поп, оперу и электронную музыку, что позволило раскрыть все грани его вокальных возможностей. Стоит отметить, что похожую стратегию использовали и прошлогодние победители конкурса Nemo, смешав оперное пение с рэпом.

Песня вероятного победителя Евровидения

"Эта песня отражает мой опыт неразделенной любви. Когда имеешь много любви, которой негде приземлиться. Будто плывешь по морю на хрупком бумажном кораблике. Однако в этой наивной преданности есть что-то бесспорно прекрасное", — пояснил артист.

Выступление представителя Австрии Фото: Eurovision.tv

Удивительным оказался и сценический перформанс австрийца. На сцене установили конструкцию в виде корабля из чемоданов и коробок, которая визуально погружала зрителей в путешествие по бездне неразделенной любви. Йоханнес выступал в окружении дыма, а направленный на него поток воздуха создавал иллюзию шторма.

Реакция зрителей конкурса

Еще до выступления на конкурсе песня артиста получила признание среди еврофанов, которые называли ее "шедевром" и "настоящим искусством", отмечая невероятный голос исполнителя. Однако номер понравился далеко не всем, в комментариях в чате во время прямой трансляции второго полуфинала участника обвинили в "возвышении", хотя больше отзывов положительных.

Комментарии зрителей Фото: YouTube

Напомним, ранее Фокус писал, что: