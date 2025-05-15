"Визжал всю песню": как выступил на Евровидении-2025 вероятный победитель (видео)
15 мая в швейцарском Базеле во время второго полуфинала Евровидения-2025 настоящий фурор вызвало выступление Йоханнеса Пича — представителя Австрии с композицией Wasted Love ("Потерянная любовь").
Букмекеры пророчат артисту второе место в финале конкурса, а в рейтинге второго полуфинала он уверенно лидирует на первой позиции.
В своей конкурсной песне Йоханнес мастерски соединил казалось бы несовместимые музыкальные направления — поп, оперу и электронную музыку, что позволило раскрыть все грани его вокальных возможностей. Стоит отметить, что похожую стратегию использовали и прошлогодние победители конкурса Nemo, смешав оперное пение с рэпом.
Песня вероятного победителя Евровидения
"Эта песня отражает мой опыт неразделенной любви. Когда имеешь много любви, которой негде приземлиться. Будто плывешь по морю на хрупком бумажном кораблике. Однако в этой наивной преданности есть что-то бесспорно прекрасное", — пояснил артист.
Удивительным оказался и сценический перформанс австрийца. На сцене установили конструкцию в виде корабля из чемоданов и коробок, которая визуально погружала зрителей в путешествие по бездне неразделенной любви. Йоханнес выступал в окружении дыма, а направленный на него поток воздуха создавал иллюзию шторма.
Реакция зрителей конкурса
Еще до выступления на конкурсе песня артиста получила признание среди еврофанов, которые называли ее "шедевром" и "настоящим искусством", отмечая невероятный голос исполнителя. Однако номер понравился далеко не всем, в комментариях в чате во время прямой трансляции второго полуфинала участника обвинили в "возвышении", хотя больше отзывов положительных.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский режиссер Олег Боднарчук, который имеет опыт сотрудничества со многими отечественными артистами, поделился своими впечатлениями от выступления группы Ziferblat в первом полуфинале Евровидения. По его словам, он испытывает гордость за Украину, однако в номере были элементы, которые ему не понравились.
- Также ранее мы рассказывали о выступлении украинской группы Ziferblat на сцене Евровидения-2025 в Базеле. Образы для коллектива создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, который ранее работал с такими звездами, как Джамала, Тина Кароль и группа Tvorchi.
- Добавим, что Ziferblat успешно прошел в грандфинал конкурса. Согласно результатам жеребьевки, группа выступит 17 мая в первой половине финального шоу. Точный номер их выступления пока еще не объявлен.