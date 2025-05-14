"Местами не понял": украинский режиссер прокомментировал выступление Ziferblat на "Евровидении-2025"

Украинский режиссер Олег Боднарчук, который сотрудничал со многими артистами, высказал свое мнение относительно номера Ziferblat в первом полуфинале "Евровидения". Он говорит, что горд за Украину, однако есть вещи в выступлении группы, которые ему не понравились.

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Об этом Олег Боднарчук сообщил в своем Telegram-канале.

В начале сообщения Олег разобрал смысл конкурсной песни украинских участников Ziferblat под названием "Bird of Pray". По словам режиссера, птичка — это действительно хороший символ, который выбрали музыканты.

"Для меня "птичка" — это метафора, символизирующая украинцев, которые взлетели над своими домами, или разлетелись по всей стране, или даже по миру. Ребята призывают их вернуться, а тех, кто их встретит прижать, согреть ... Нет единственно-возможного варианта как поставить номер на эту глубокую и болезненную тему. Конечно нужно искать какие-то символы и подтексты", — пишет Боднарчук.

По его мнению, режиссер номера решила раскрыть тему через сгустки света, которые еще остались в душах и сердцах людей, которые передают их друг другу и таким образом остаются людьми. Ему понравилось, что у представителей Украины "традиционно все было концептуально и художественно-организовано, глубоко, смыслово и по-философски".

Однако, есть вещи, которые Олегу Боднарчуку не понравились в выступлении.

"Местами не понял некоторых световых решений, за которыми потерялась структура самого светового рисунка — светилось все и концепция лучей была не ясной. Сейчас буду аккуратным и деликатным. Костюмы мне, как и цветовая гамма номера, не понравились. Не воспринял силуэт солиста. Считаю все эти рассказы о символах заложенные в костюмы из 70-х и т.д. просто сказками. Тогда почему там не было хлеба, калины, аиста и платка? Для того и определяется главная тема номера, чтобы не сворачивать направо-налево и не шпиговать его всем подряд", — подытожил режиссер.

Напомним, Фокус писал о выступлении украинской группы Ziferblat на сцене "Евровидения-2025" в Базеле. В частности, образы для коллектива создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, который ранее работал с такими артистами, как Джамала, Тина Кароль и группа Tvorchi.

Добавим, что украинская группа прошла в Гранд-финал "Евровидения". По результатам жеребьевки, Ziferblat выступит 17 мая в первой половине Гранд-финала, но под каким номером — пока неизвестно.