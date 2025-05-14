"Місцями не зрозумів": український режисер прокоментував виступ Ziferblat на "Євробаченні-2025"

Український режисер Олег Боднарчук, який співпрацював з багатьма артистами, висловив свою думку щодо номеру Ziferblat в першому півфіналі "Євробачення". Він каже, що гордий за Україну, проте є речі у виступі гурту, які йому не сподобались.

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Про це Олег Боднарчук повідомив у своєму Telegram-каналі.

На початку допису Олег розібрав сенс конкурсної пісні українських учасників Ziferblat під назвою "Bird of Pray". За словами режисера, пташка — це дійсно гарний символ, який обрали музиканти.

"Для мене "пташка" — це метафора, що символізує українців, що злетіли над своїми домівками, або розлетілися по всій країні, чи навіть по світу. Хлопці закликають їх повернутися, а тих, хто їх зустріне пригорнути, зігріти… Нема єдино-можливого варіанту як поставити номер на цю глибоку і болючу тему. Звичайно потрібно шукати якісь символи і підтексти", — пише Боднарчук.

На його думку, режисерка номеру вирішила розкрити тему через згустки світла, які ще залишились у душах та серцях людей, що передають їх один одному і таким чином залишаються людьми. Йому сподобалось, що у представників України "традиційно все було концептуально і художньо-організовано, глибоко, сенсово і по-філософськи".

Однак, є речі, які Олегу Боднарчуку не сподобались у виступі.

"Місцями не зрозумів деяких світлових рішень, за якими втратилась структура самого світлового малюнку — світилося все і концепція променів була не ясною. Зараз буду акуратним і делікатним. Костюми мені, як і кольорова гамма номеру, не сподобались. Не сприйняв силует соліста. Вважаю всі ці розповіді про символи закладені в костюми з 70-х і т.д. просто казками. Тоді чому там не було хліба, калини, лелеки і хустки? Для того і визначається головна тема номеру, щоб не звертати направо-наліво і не шпигувати його усім підряд", — підсумував режисер.

Нагадаємо, Фокус писав про виступ українського гурту Ziferblat на сцені "Євробачення-2025" в Базелі. Зокрема, образи для колективу створив відомий український дизайнер Іван Фролов, який раніше працював з такими артистами, як Джамала, Тіна Кароль та гурт Tvorchi.

Додамо, що український гурт пройшов в Гранд-фінал "Євробачення". За результатами жеребкування, Ziferblat виступить 17 травня в першій половині Гранд-фіналу, але під яким номером – поки невідомо.