"Євробачення 2025": коли гурт Ziferblat виступить у Гранд-фіналі (відео)

Гурт Ziferblat, який представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2025" у швейцарському Безелі, виступить у першій половині Гранд-фіналу, куди пройшов за результатами першого півфіналу.

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Результати жеребкування опубліковані в Instagram-акаунті.

Українські виконавці стали 10-ма учасниками головного фіналу конкурсу. Під час жеребкування артисти, які пройшли перший півфінал, обирали один із трьох варіантів виходу на сцену 17 травня: перша частина шоу, друга частина або вибір продюсерів, які самі вирішать, у якій половині виступатиме представник тієї чи іншої країни.

Під яким номером виступить Ziferblat у першій частині шоу, поки невідомо. Разом з українським колективом у цій категорії сцену розділять Іспанія та Ісландія.

У другій половині Гранд-фіналу з першого півфіналу глядачі побачать Албанію, Потругалію та Швейцарію. Порядок виходу на сцену представників Естонії, Польщі, Швеції, Нідерландів, Сан-Марино, Італії та Норвегії визначать продюсери. Загалом у фіналі конкурсу будуть показані номери від 26 країн.

У першому півфіналі Ziferblat, одягнені в яскраві костюми від Frolov, виступили п'ятими, виконавши композицію Bird of Pray.

Під час трансляції їхнього номера Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, який якраз давав концерт за кордоном, закликав глядачів підтримати український гурт, проголосувавши за них. Ба більше, музиканти її колективу навіть імпровізовано виконали фрагмент конкурсної пісні Ziferblat, викликавши овації публіки.

Раніше Фокус писав, що співачка Jerry Heil разом з іншими виконавцями переспівала безсмертний хіт Селін Діон на "Євробаченні 2025".