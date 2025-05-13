"Євробачення-2025" та виступ Ziferblat: де дивитися пісенний конкурс (відео)

Уже за лічені хвилини стартує перший півфінал "Євробачення-2025", під час якого оберуть десятку учасників гранд-фіналу, який відбудеться в суботу, 17 травня.

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Україну представляє Ziferblat з піснею Bird of Pray

Де дивитися "Євробачення-2025"

Трансляція 69-го "Євробачення" буде на хвилях "Радіо Промінь". Розпочнеться о 22:00. Ведучими першого та другого півфіналу стануть Леся Антипенко і Дмитро Захарченко. Ведучі гранд-фіналу — Анна Заклецька і Денис Денисенко.

"Передшоу" та усі шоу "Євробачення-2025" також можна буде дивитися на сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення. На YouTube-каналі Євробачення Україна о 21:00 можна подивитися "Передшоу", а з 22:00 слухати та спостерігати за Тімуром Мірошниченком разом із зірковими коментаторами.

Хто може перемогти на "Євробаченні 2025"

Згідно зі ставками букмекерів на сайті Еurovision World, перше місце може забрати шведський гурт KAJ з піснею Bara bada bastu. Його шанси на перемогу букмекери оцінюють у 42%.

Високі шанси на перемогу також в Австрії, Франції, Ізраїлю та Бельгії.

Україну тим часом представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. У першому півфіналі він виступить під номером 5. Загалом Україна, за ставками букмекерів, може посісти на "Євробаченні-2025" 14-те місце. У першому півфіналі — пʼяте.

Нагадаємо, як голосувати за свого фаворита на "Євробаченні-2025" вже у вівторок, 13 травня.

Також Фокус писав про всі пісні учасників першого півфіналу "Євробачення-2025", яке проходить у швейцарському Базелі.