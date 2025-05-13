"Евровидение-2025" и выступление Ziferblat: где смотреть песенный конкурс (видео)

Уже через считанные минуты стартует первый полуфинал "Евровидения-2025", во время которого выберут десятку участников гранд-финала, который состоится в субботу, 17 мая.

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Украину представляет Ziferblat с песней Bird of Pray

Где смотреть "Евровидение-2025"

Трансляция 69-го "Евровидения" будет на волнах "Радио Проминь". Начнется в 22:00. Ведущими первого и второго полуфинала станут Леся Антипенко и Дмитрий Захарченко. Ведущие гранд-финала — Анна Заклецкая и Денис Денисенко.

"Предшоу" и все шоу "Евровидения-2025" также можно будет смотреть на сайте Суспільне Культура и Суспільне Евровидение. На YouTube-канале Евровидения Украина в 21:00 можно посмотреть "Предшоу", а с 22:00 слушать и наблюдать за Тимуром Мирошниченко вместе со звездными комментаторами.

Кто может победить на "Евровидении 2025"

Согласно ставкам букмекеров на сайте Еurovision World, первое место может забрать шведская группа KAJ с песней Bara bada bastu. Ее шансы на победу букмекеры оценивают в 42%.

Высокие шансы на победу также у Австрии, Франции, Израиля и Бельгии.

Украину тем временем будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В первом полуфинале она выступит под номером 5. В целом Украина, по ставкам букмекеров, может занять на "Евровидении-2025" 14-е место. В первом полуфинале — пятое.

Напомним, как голосовать за своего фаворита на "Евровидении-2025" уже во вторник, 13 мая.

Также Фокус писал обо всех песнях участников первого полуфинала "Евровидения-2025", которое проходит в швейцарском Базеле.