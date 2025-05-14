"Потім зійдемо з розуму": Сердючка висловилась про Ziferblat на Євробаченні-2025

Під час свого концерту за кордоном, який збігся з днем першого півфіналу Євробачення-2025, Вєрка Сердючка (сценічний образ Андрія Данилко) емоційно підтримала українських учасників — гурт Ziferblat.

Related video

На відео, поширеному в Instagram, за спиною артистки було помітно зображення українських конкурсантів із закликом голосувати за них.

Сердючка присвятила частину свого виступу згадці про Україну на міжнародному пісенному конкурсі, а музиканти її колективу навіть імпровізовано виконали фрагмент конкурсної пісні Ziferblat — Bird of Pray, що викликало гучні овації публіки.

Вєрка Сердючка з мамою Фото: Instagram

Серед іншого Сердючка відзначила яскраві сценічні костюми учасників гурту.

"У мене таке прохання… Це дуже відповідально, візьміть себе в руки, потім будемо сходити з розуму. Зараз триває перший півфінал Євробачення-2025. Я вас дуже прошу, давайте підтримаємо наших хлопців. Знаєте, якби у мене були такі костюми, як у них, я б перше місце виграла! Давайте їх підтримаємо. Ми вивчили фрагмент пісні. Голосуйте!" — звернулася до глядачів Сердючка у своєму фірмовому стилі.

Вєрка Сердючка і Євробачення

Андрій Данилко представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2007 у Гельсінкі з піснею Dancing Lasha Tumbai. Цей виступ став одним із найяскравіших і найобговорюваніших в історії конкурсу.

У фіналі, який відбувся 12 травня 2007 року, Сердючка виступила під 18-м номером. Її енергійна пісня поєднувала елементи євроденсу та фольку. Образ артистки включав сріблястий костюм із зіркою на голові та номером "69" на спині, це додавало виступу епатажності.

Важливо

"Вперше у житті пишаюся країною": польська Руслана зробила фурор на Євробаченні (відео)

У результаті зірка української естради посіла друге місце, набравши 235 балів, поступившись лише представниці Сербії (Марії Шерифович), яка перемогла з піснею Molitva.

Скандал з росіянами

Пісня Вєрки Сердючки викликала суперечки через фразу Lasha Tumbai, яка звучала пророче як Russia Goodbye ("Росія, прощай"). Данилко пояснював, що це вигадане словосполучення, проте російських ЗМІ та політики перекрутили фразу, звинувативши виконавця в політичній заангажованості. Після повномасштабного вторгнення Сердючка публічно заявила, що відтепер навмисно співатиме виключно Russia Goodbye.

Нагадаємо, раніше Фокус опублікував список учасників, які пробилися у фінал Євробачення-2025.

Під час трансляції першого півфіналу Євробачення-2025 організатори згадали яскравих представників України, які виступали в різні роки. Співачка Jerry Heil разом з іншими виконавцями переспівала безсмертний хіт Селін Діон.