Сюрприз для України на Євробаченні-2025: що несподівано показали під час конкурсу (фото)
Під час трансляції першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025 організатори згадали яскравих представників України, які виступали в різні роки. Співачка Jerry Heil разом з іншими виконавцями переспівала безсмертний хіт Селін Діон.
Відповідні фрагменти можна переглянути у записі прямої трансляції.
Згадка про Go_A
Організатори Євробачення-2025 традиційно показували найцікавіші номери за різні роки. Серед українських учасників вже не вперше виокремили гурт Go_A, який у 2021 році вразив єврофанів неповторним звучанням — сумішшю етнічних мотивів та електроніки, виконавши свій "Шум".
Також на екрані можна було побачити Марію Яремчук, учасницю від України у 2014 році, та епатажного MÉLOVIN, який виступав у 2018-му.
Виступ Марії Яремчук
Яремчук виступала у Копенгагені з піснею Tick-Tock, яку написала у співавторстві з Сандрою Б'юрман. У півфіналі вона посіла 5-те місце зі 118 балами, а у фіналі — 6-те, набравши 113 балів.
Її виступ відкривав фінальне шоу та запам’ятався динамічною постановкою з використанням гігантського колеса та енергійною хореографією.
Номер від MÉLOVIN
Натомість MÉLOVIN змагався за перемогу з композицією Under the Ladder у Лісабоні, Португалія. У фіналі він відкривав шоу, виступаючи першим, і посів 17-те місце зі 130 балами, з яких 119 були отримані від глядачів, а лише 11 — від журі.
Тоді його виступ запам’ятався ефектною постановкою: співак підіймався з піаніно, яке спалахнуло полум’ям під час фінального приспіву.
Несподівана поява
Особлива роль дісталась Jerry Heil. Після онлайн-звернення канадської співачки Селін Діон українка, що брала участь в конкурсі торік, разом з іншими учасниками заспівала зворушливу пісню-омаж.
Пісенний конкурс Євробачення цього року проходить у місті Базель. Швейцарія приймає престижне змагання втретє в історії завдяки перемозі свого представника Nemo з композицією The Code у 2024 році.
У цьогорічному конкурсі бере участь 37 країн. Автоматичними фіналістами традиційно є представники "Великої п’ятірки" — Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії, а також країна-господарка — Швейцарія. Решта країн бореться за вихід у фінал у двох раундах, де визначать 20 фіналістів.
Україну цього року представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Свій виступ вони представили у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером.
Коли пройде Євробачення-2025
- Перший півфінал — вівторок, 13 травня
- Другий півфінал — четвер, 15 травня
- Гранд-фінал — субота, 17 травня
Нагадаємо, 52-річна Юстина Стечковська, яка представляє Польщу з піснею GAJA, зробила на сцені справжній фурор. Номер співачки візуально схожий на переможний виступ Руслани у 2004 році.
До того ж ми публікували список учасників, які пробилися у фінал Євробачення-2025.