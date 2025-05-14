Сюрприз для України на Євробаченні-2025: що несподівано показали під час конкурсу (фото)

Під час трансляції першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025 організатори згадали яскравих представників України, які виступали в різні роки. Співачка Jerry Heil разом з іншими виконавцями переспівала безсмертний хіт Селін Діон.

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Згадка про Go_A

Організатори Євробачення-2025 традиційно показували найцікавіші номери за різні роки. Серед українських учасників вже не вперше виокремили гурт Go_A, який у 2021 році вразив єврофанів неповторним звучанням — сумішшю етнічних мотивів та електроніки, виконавши свій "Шум".

Go_A на Євробаченні у 2021 році Фото: YouTube

Також на екрані можна було побачити Марію Яремчук, учасницю від України у 2014 році, та епатажного MÉLOVIN, який виступав у 2018-му.

Виступ Марії Яремчук

Яремчук виступала у Копенгагені з піснею Tick-Tock, яку написала у співавторстві з Сандрою Б'юрман. У півфіналі вона посіла 5-те місце зі 118 балами, а у фіналі — 6-те, набравши 113 балів.

Марія Яремчук на Євробаченні у 2014 році Фото: YouTube

Її виступ відкривав фінальне шоу та запам’ятався динамічною постановкою з використанням гігантського колеса та енергійною хореографією.

Номер від MÉLOVIN

Натомість MÉLOVIN змагався за перемогу з композицією Under the Ladder у Лісабоні, Португалія. У фіналі він відкривав шоу, виступаючи першим, і посів 17-те місце зі 130 балами, з яких 119 були отримані від глядачів, а лише 11 — від журі.

Номер від MÉLOVIN Фото: YouTube

Тоді його виступ запам’ятався ефектною постановкою: співак підіймався з піаніно, яке спалахнуло полум’ям під час фінального приспіву.

Несподівана поява

Особлива роль дісталась Jerry Heil. Після онлайн-звернення канадської співачки Селін Діон українка, що брала участь в конкурсі торік, разом з іншими учасниками заспівала зворушливу пісню-омаж.

Пісенний конкурс Євробачення цього року проходить у місті Базель. Швейцарія приймає престижне змагання втретє в історії завдяки перемозі свого представника Nemo з композицією The Code у 2024 році.

У цьогорічному конкурсі бере участь 37 країн. Автоматичними фіналістами традиційно є представники "Великої п’ятірки" — Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії, а також країна-господарка — Швейцарія. Решта країн бореться за вихід у фінал у двох раундах, де визначать 20 фіналістів.

Україну цього року представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray Фото: ziferblat_band

Україну цього року представляє гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray. Свій виступ вони представили у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером.

Коли пройде Євробачення-2025

Перший півфінал — вівторок, 13 травня

Другий півфінал — четвер, 15 травня

Гранд-фінал — субота, 17 травня

Нагадаємо, 52-річна Юстина Стечковська, яка представляє Польщу з піснею GAJA, зробила на сцені справжній фурор. Номер співачки візуально схожий на переможний виступ Руслани у 2004 році.

До того ж ми публікували список учасників, які пробилися у фінал Євробачення-2025.