Сюрприз для Украины на Евровидении-2025: что неожиданно показали во время конкурса (фото)

Во время трансляции первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2025 организаторы вспомнили ярких представителей Украины, которые выступали в разные годы. Певица Jerry Heil вместе с другими исполнителями перепела бессмертный хит Селин Дион.

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Упоминание о Go_A

Организаторы Евровидения-2025 традиционно показывали самые интересные номера за разные годы. Среди украинских участников уже не впервые выделили группу Go_A, которая в 2021 году поразила еврофанов неповторимым звучанием — смесью этнических мотивов и электроники, исполнив свой "Шум".

Go_A на Евровидении в 2021 году Фото: YouTube

Также на экране можно было увидеть Марию Яремчук, участницу от Украины в 2014 году, и эпатажного MÉLOVIN, который выступал в 2018-м.

Выступление Марии Яремчук

Яремчук выступала в Копенгагене с песней Tick-Tock, которую написала в соавторстве с Сандрой Бьюрман. В полуфинале она заняла 5-е место со 118 баллами, а в финале — 6-е, набрав 113 баллов.

Мария Яремчук на Евровидении в 2014 году Фото: YouTube

Ее выступление открывало финальное шоу и запомнилось динамичной постановкой с использованием гигантского колеса и энергичной хореографией.

Номер от MÉLOVIN

Зато MÉLOVIN боролся за победу с композицией Under the Ladder в Лиссабоне, Португалия. В финале он открывал шоу, выступая первым, и занял 17-е место со 130 баллами, из которых 119 были получены от зрителей, а лишь 11 — от жюри.

Номер от MÉLOVIN Фото: YouTube

Тогда его выступление запомнилось эффектной постановкой: певец поднимался с пианино, которое вспыхнуло пламенем во время финального припева.

Неожиданное появление

Особая роль досталась Jerry Heil. После онлайн-обращения канадской певицы Селин Дион украинка, участвовавшая в конкурсе в прошлом году, вместе с другими участниками спела трогательную песню-омаж.

Песенный конкурс Евровидение в этом году проходит в городе Базель. Швейцария принимает престижное соревнование в третий раз в истории благодаря победе своего представителя Nemo с композицией The Code в 2024 году.

В нынешнем конкурсе принимает участие 37 стран. Автоматическими финалистами традиционно являются представители "Большой пятерки" — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также страна-хозяйка — Швейцария. Остальные страны борется за выход в финал в двух раундах, где определят 20 финалистов.

Украину в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray Фото: ziferblat_band

Украину в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Свое выступление они представили в первом полуфинале 13 мая под пятым номером.

Когда пройдет Евровидение-2025

Первый полуфинал — вторник, 13 мая

Второй полуфинал — четверг, 15 мая

Гранд-финал — суббота, 17 мая

Напомним, 52-летняя Юстина Стечковская, которая представляет Польшу с песней GAJA, произвела на сцене настоящий фурор. Номер певицы визуально похож на победное выступление Русланы в 2004 году.

К тому же мы публиковали список участников, которые пробились в финал Евровидения-2025.