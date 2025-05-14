"Евровидение 2025": когда группа Ziferblat выступит в Гранд-финале (видео)

Группа Ziferblat, которая представляет Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2025" в швейцарском Безеле, выступит в первой половине Гранд-финала, куда прошла по результатам первого полуфинала.

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Результаты жеребьевки опубликованы в Instagram-аккаунте.

Украинские исполнители стали 10-ми участниками главного финала конкурса. Во время жеребьевки артисты, прошедшие первый полуфинал, выбирали один из трех вариантов выхода на сцену 17 мая: первая часть шоу, вторая часть или выбор продюсеров, которые сами решат, в какой половине будет выступать представитель той или иной страны.

Под каким номером выступит Ziferblat в первой части шоу, пока неизвестно. Вместе с украинским коллективом в этой категории сцену разделят Испания и Исландия.

Во второй половине Гранд-финала из первого полуфинала зрители увидят Албанию, Потругалию и Швейцарию. Порядок выхода на сцену представителей Эстонии, Польши, Швеции, Нидерландов, Сан-Марино, Италии и Норвегии определят продюсеры. Всего в финале конкурса будут показаны номера от 26 стран.

В первом полуфинале Ziferblat, одетые в яркие костюмы от Frolov, выступили пятыми, исполнив композицию Bird of Pray.

Во время трансляции их номера Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, который как раз давал концерт за рубежом, призвал зрителей поддержать украинскую группу, проголосовав за них. Более того, музыканты ее коллектива даже импровизировано исполнили фрагмент конкурсной песни Ziferblat, вызвав овации публики.

Ранее Фокус писал, что певица Jerry Heil вместе с другими исполнителями перепела бессмертный хит Селин Дион на "Евровидении 2025".