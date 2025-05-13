Группа Ziferblat на сцене "Евровидения-2025" в Швейцарии: полное выступление (видео)

В первом полуфинале "Евровидения-2025" выступила группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину в швейцарском Базеле.

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Фокус рассказывает, что известно о выступлении, которое можно было увидеть в прямом эфире.

От Украины выступила группа Ziferblat с песней Bird of Pray под номером 5. В целом Украина, по ставкам букмекеров, может занять на "Евровидении-2025" 14-е место. В первом полуфинале — пятое.

Даниил Лещинский (вокалист) вышел на сцену в ярко-розовом костюме с глубоким вырезом, массивным поясом и декоративным сердцем на груди.

Валентин Лещинский выбрал синий костюм с рубашкой на пуговицах и маленьким перевернутым сердечком под шеей.

Федор Ходаков появился в ярко-голубом наряде с рубашкой на пуговицах.

Образы для коллектива создал известный украинский дизайнер Иван Фролов, который ранее работал с такими артистами, как Джамала, Тина Кароль и группа Tvorchi.

К трио присоединились три бэк-вокалистки в блестящих золотых брючных костюмах, дополняющих общую концепцию выступления.

Со сцены после исполнения своей песни украинцы поблагодарили публику.

Ziferblat Фото: Скриншот

Напомним, участникам Ziferblat задали вопрос: является ли война в Украине преимуществом на конкурсе "Евровидение". Музыканты не растерялись и достойно ответили.

Фокус также писал о первой репетиции Ziferblat на сцене "Евровидения-2025". В номере пытались сохранить стилистику 70-х, ведь артисты должны комфортно чувствовать себя на сцене.