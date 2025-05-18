Польська Руслана своїми дикими танцями "розірвала" сцену Євробачення-2025 (відео)

52-річна Юстина Стечковська, представниця Польщі на 69-му Євробаченні в Базелі, зробила на сцені справжній фурор своїми запальними танцями під пісню GAJA.

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За виступом артистки під номером 15 можна було спостерігати у прямій трансляції пісенного конкурсу.

Як і зазвичай, номер польських представників ряснів нестандартними візуальними ефектами. Цього разу на сцені з’явився гігантський графічний дракон, наче з "Гри престолів", якого намагалася приборкати енергійна Юстина. Співачка вразила потужною хореографією та широким вокальним діапазоном.

"Це найстарша учасниця цьогорічного фіналу", — підкреслили українські коментатори шоу.

Польща на Євробаченні-2025 Фото: Eurovision.tv

Її композиція Gaja поєднує міфологічні образи з особистими емоціями, втілюючи постать матері-природи та закликаючи до гармонійного співіснування з довкіллям. Цікаво, що співачки візуально схожий на переможний виступ Руслани у 2004 році.

Реакція глядачів Євробачення

"Що ще має зробити ця жінка, щоб стати переможницею? Вона співає, танцює, грає на скрипці, бігає та літає. Що ще вона може зробити?" — поцікавився один з учасників обговорення у коментарях під відео;

"Королева кружляння, танців, гри на скрипці, зависання в повітрі, матір драконів. Вона розтрощила сцену. Я ніколи раніше не була такою гордою!" — додала інша глядачка;

"Юстині вдалося поєднати мистецтво з чудовим шоу. Виступ Юстини вражає та заслуговує на перемогу", — зауважив наступний юзер.

До речі, Стечковська тріумфально повернулася на сцену Євробачення через три десятиліття після свого дебюту у 1995 році з піснею Sama. Цим виступом вона встановила рекорд за найдовшою перервою в конкурсі.

Творчий шлях польської Руслани

Юстину часто називають "шаманкою польської сцени" — її творчий шлях вражає масштабом. Вона проявила себе як вокалістка, композиторка, авторка пісень, акторка та фотографка. У творчому доробку артистки 19 студійних альбомів, понад 200 пісень і близько 3000 концертів. Крім того, Стечковська є постійною суддею шоу Голос Польщі, де отримала поважне прізвисько — "пані професор".

Разом з тим, за прогнозами букмекерів, співачці прогнозують місце у ближче до кінця таблиці конкурсантів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat виступив під номером 7. Їхній номер вирізняється театральністю: яскраве освітлення, майже ритуальні хореографічні рухи та потужний вокал створювали глибоку емоційну атмосферу. У кінці свого виступу соліст вигукнув патріотичне гасло "Слава Україні!", подякувавши глядачам за увагу та підтримку нашої країни.

Букмекери визначили трьох фаворитів, які мають високі шанси на перемогу. Це учасники зі Швеції, Австрії та Франції.

У своїй конкурсній пісні Йоганнес з Австрії майстерно поєднав здавалося б несумісні музичні напрямки — поп, оперу та електронну музику, що дозволило розкрити всі грані його вокальних можливостей.

До речі, фінал Євробачення-2025 проходить у суботу, 17 травня.