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Стиль життя Євробачення 2025

Польська Руслана своїми дикими танцями "розірвала" сцену Євробачення-2025 (відео)

Євробачення 2025, яке місце зайняла Польща, яка скопіювала номер Руслани в 2004 році, всі подробиці, цікаві факти
Фото: Eurovision.tv | Польща на Євробаченні-2025

52-річна Юстина Стечковська, представниця Польщі на 69-му Євробаченні в Базелі, зробила на сцені справжній фурор своїми запальними танцями під пісню GAJA.

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За виступом артистки під номером 15 можна було спостерігати у прямій трансляції пісенного конкурсу.

Як і зазвичай, номер польських представників ряснів нестандартними візуальними ефектами. Цього разу на сцені з’явився гігантський графічний дракон, наче з "Гри престолів", якого намагалася приборкати енергійна Юстина. Співачка вразила потужною хореографією та широким вокальним діапазоном.

"Це найстарша учасниця цьогорічного фіналу", — підкреслили українські коментатори шоу.

Євробачення 2025, яке місце зайняла Польща, яка скопіювала номер Руслани в 2004 році, всі подробиці, цікаві факти Fullscreen
Польща на Євробаченні-2025
Фото: Eurovision.tv

Її композиція Gaja поєднує міфологічні образи з особистими емоціями, втілюючи постать матері-природи та закликаючи до гармонійного співіснування з довкіллям. Цікаво, що співачки візуально схожий на переможний виступ Руслани у 2004 році.

Реакція глядачів Євробачення

  • "Що ще має зробити ця жінка, щоб стати переможницею? Вона співає, танцює, грає на скрипці, бігає та літає. Що ще вона може зробити?" — поцікавився один з учасників обговорення у коментарях під відео;
  • "Королева кружляння, танців, гри на скрипці, зависання в повітрі, матір драконів. Вона розтрощила сцену. Я ніколи раніше не була такою гордою!" — додала інша глядачка;
  • "Юстині вдалося поєднати мистецтво з чудовим шоу. Виступ Юстини вражає та заслуговує на перемогу", — зауважив наступний юзер.

До речі, Стечковська тріумфально повернулася на сцену Євробачення через три десятиліття після свого дебюту у 1995 році з піснею Sama. Цим виступом вона встановила рекорд за найдовшою перервою в конкурсі.

Творчий шлях польської Руслани

Юстину часто називають "шаманкою польської сцени" — її творчий шлях вражає масштабом. Вона проявила себе як вокалістка, композиторка, авторка пісень, акторка та фотографка. У творчому доробку артистки 19 студійних альбомів, понад 200 пісень і близько 3000 концертів. Крім того, Стечковська є постійною суддею шоу Голос Польщі, де отримала поважне прізвисько — "пані професор".

Разом з тим, за прогнозами букмекерів, співачці прогнозують місце у ближче до кінця таблиці конкурсантів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat виступив під номером 7. Їхній номер вирізняється театральністю: яскраве освітлення, майже ритуальні хореографічні рухи та потужний вокал створювали глибоку емоційну атмосферу. У кінці свого виступу соліст вигукнув патріотичне гасло "Слава Україні!", подякувавши глядачам за увагу та підтримку нашої країни.
  • Букмекери визначили трьох фаворитів, які мають високі шанси на перемогу. Це учасники зі Швеції, Австрії та Франції.
  • У своїй конкурсній пісні Йоганнес з Австрії майстерно поєднав здавалося б несумісні музичні напрямки — поп, оперу та електронну музику, що дозволило розкрити всі грані його вокальних можливостей.

До речі, фінал Євробачення-2025 проходить у суботу, 17 травня.