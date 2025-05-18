Польська Руслана своїми дикими танцями "розірвала" сцену Євробачення-2025 (відео)
52-річна Юстина Стечковська, представниця Польщі на 69-му Євробаченні в Базелі, зробила на сцені справжній фурор своїми запальними танцями під пісню GAJA.
За виступом артистки під номером 15 можна було спостерігати у прямій трансляції пісенного конкурсу.
Як і зазвичай, номер польських представників ряснів нестандартними візуальними ефектами. Цього разу на сцені з’явився гігантський графічний дракон, наче з "Гри престолів", якого намагалася приборкати енергійна Юстина. Співачка вразила потужною хореографією та широким вокальним діапазоном.
"Це найстарша учасниця цьогорічного фіналу", — підкреслили українські коментатори шоу.
Її композиція Gaja поєднує міфологічні образи з особистими емоціями, втілюючи постать матері-природи та закликаючи до гармонійного співіснування з довкіллям. Цікаво, що співачки візуально схожий на переможний виступ Руслани у 2004 році.
Реакція глядачів Євробачення
- "Що ще має зробити ця жінка, щоб стати переможницею? Вона співає, танцює, грає на скрипці, бігає та літає. Що ще вона може зробити?" — поцікавився один з учасників обговорення у коментарях під відео;
- "Королева кружляння, танців, гри на скрипці, зависання в повітрі, матір драконів. Вона розтрощила сцену. Я ніколи раніше не була такою гордою!" — додала інша глядачка;
- "Юстині вдалося поєднати мистецтво з чудовим шоу. Виступ Юстини вражає та заслуговує на перемогу", — зауважив наступний юзер.
До речі, Стечковська тріумфально повернулася на сцену Євробачення через три десятиліття після свого дебюту у 1995 році з піснею Sama. Цим виступом вона встановила рекорд за найдовшою перервою в конкурсі.
Творчий шлях польської Руслани
Юстину часто називають "шаманкою польської сцени" — її творчий шлях вражає масштабом. Вона проявила себе як вокалістка, композиторка, авторка пісень, акторка та фотографка. У творчому доробку артистки 19 студійних альбомів, понад 200 пісень і близько 3000 концертів. Крім того, Стечковська є постійною суддею шоу Голос Польщі, де отримала поважне прізвисько — "пані професор".
Разом з тим, за прогнозами букмекерів, співачці прогнозують місце у ближче до кінця таблиці конкурсантів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat виступив під номером 7. Їхній номер вирізняється театральністю: яскраве освітлення, майже ритуальні хореографічні рухи та потужний вокал створювали глибоку емоційну атмосферу. У кінці свого виступу соліст вигукнув патріотичне гасло "Слава Україні!", подякувавши глядачам за увагу та підтримку нашої країни.
- Букмекери визначили трьох фаворитів, які мають високі шанси на перемогу. Це учасники зі Швеції, Австрії та Франції.
- У своїй конкурсній пісні Йоганнес з Австрії майстерно поєднав здавалося б несумісні музичні напрямки — поп, оперу та електронну музику, що дозволило розкрити всі грані його вокальних можливостей.
До речі, фінал Євробачення-2025 проходить у суботу, 17 травня.